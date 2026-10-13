Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Sakın üzülme, ben çok eğlendim
Erkan Petekkaya, hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın bir videosuna "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" şeklinde yorum yapmıştı. Avşar, bu yorum nedeniyle tepki toplayan Petekkaya'ya yanıt verdi
Giriş: 13 Ekim 2026 - 14:16 Güncelleme:
Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın yürürken çekilen bir görüntüsüne oyuncu Erkan Petekkaya, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı. Yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Petekkaya'ya Avşar'dan destek geldi.
HÜLYA AVŞAR'DAN ERKAN PETEKKAYA'YA YANIT
Petekkaya'ya yönelik eleştirilerin ardından paylaşımda bulunan Hülya Avşar, "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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