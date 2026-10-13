Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Sakın üzülme, ben çok eğlendim

Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın yürürken çekilen bir görüntüsüne oyuncu Erkan Petekkaya, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı. Yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Petekkaya'ya Avşar'dan destek geldi.

HÜLYA AVŞAR'DAN ERKAN PETEKKAYA'YA YANIT

Petekkaya'ya yönelik eleştirilerin ardından paylaşımda bulunan Hülya Avşar, "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.