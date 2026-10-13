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        Haberler Magazin Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Sakın üzülme, ben çok eğlendim

        Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Sakın üzülme, ben çok eğlendim

        Erkan Petekkaya, hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın bir videosuna "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" şeklinde yorum yapmıştı. Avşar, bu yorum nedeniyle tepki toplayan Petekkaya'ya yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        O yoruma yanıt verdi

        Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın yürürken çekilen bir görüntüsüne oyuncu Erkan Petekkaya, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı. Yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Petekkaya'ya Avşar'dan destek geldi.

        HÜLYA AVŞAR'DAN ERKAN PETEKKAYA'YA YANIT

        Petekkaya'ya yönelik eleştirilerin ardından paylaşımda bulunan Hülya Avşar, "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Hülya Avşar
        #erkan petekkaya
        #oyuncu
        #şarkıcı
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