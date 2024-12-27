İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi personelini ve hastalarını gözaltına aldığı anlar paylaşıldı.

İsrail Gazze'de hâlâ hizmet verebilen son hastanelerden biri olan Kemal Advan Hastanesini yaklaşık 10 gündür bombalıyor. Hastane ve çevresine yapılan bombardımanlar sonucunda 26 Aralık'ta açıklanan sayıya göre 50 kişi hayatını kaybetti. Hamas da yaptığı açıklamada ""Hastaneye yapılan baskın, çevresinde dün gece yapılan ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Bu barbarca bombardıman sonucu 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'den fazla kişi şehit düştü." ifadelerine yer verdi.

İsrail ise hastaneye uyguladığı ablukayı kaldırmadı ve 27 Aralık sabahı baskın düzenledi. Düzenlenen baskın sonucunda hastane personeli ve hastalar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gazzeliler tek sıra hâlinde giysileri çıkartılmış olarak yürütüldü. Görüntüler İsrail merkezli Kanal 14'ün muhabiri tarafından görüntülendi. REKLAM Görüntülerde bölgenin tamamen tahrip olduğu görülürken, bir makineli tüfeğin de gözaltına alınan ve hiçbir tehdit oluşturmayan sivillere çevrildiği fark ediliyor.