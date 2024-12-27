Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor

Danimarka Başbakanı: Savaş ihtimaline karşın 3 günlük yiyecek depoladım
Özellikle Baltık'ta yaşanan sabotajlar ve uçak önleme vakaları sonrasında İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanmaya başladı. Daha önce İsveç ve Finlandiya savaş sırasında karşılaşılacak problemlerle ilgili olarak bir kitapçık yayınlamış ve vatandaşlara belli durumlarda neler yapabileceklerini açıklamıştı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise elektrik, su ve yiyeceğin kısıtlı olabileceği savaş durumuna karşı 3 günlük yiyecek depoladığını açıkladı.
Rusya Ukrayna Savaşı'nın yarattığı etki ve Baltık'taki sabotaj olayları sonrasında İskandinav ülkeleri ve Almanya savaşa hazırlık konusunda halklarını bilgilendirmeye başlamıştı.
Almanya, vatandaşları için kendilerine en yakın sığınağı bulmalarını sağlayan bir uygulamayı kullanıma sundu. İsveç ise vatandaşlarına "Savaş ya da kriz yaşanırsa" başlıklı bir kitapçık dağıttı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de savaş ihtimalinin bir paranoya olmadığını ve her an her şeyin olabileceğini dile getirdi. Frederiksen ayrıca ihtiyatlı davranarak 3 günlük yiyecek depoladığını açıkladı.
Frederiksen ayrıca su, eski tip radyo ve konserve edilebilecek yiyecekleri depoladığını açıklarken uzmanların da bunu tavsiye ettiğini bildirdi.
Ancak Frederiksen Rusya'nın karadan bir saldırı yapacağını düşünmüyor. Frederiksen'e göre saldırı siber olabilir ve birçok sistemi altüst edebilir.