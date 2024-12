Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor

Rusya Ukrayna Savaşı'nın yarattığı etki ve Baltık'taki sabotaj olayları sonrasında İskandinav ülkeleri ve Almanya savaşa hazırlık konusunda halklarını bilgilendirmeye başlamıştı.

Almanya, vatandaşları için kendilerine en yakın sığınağı bulmalarını sağlayan bir uygulamayı kullanıma sundu. İsveç ise vatandaşlarına "Savaş ya da kriz yaşanırsa" başlıklı bir kitapçık dağıttı.

Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor Haberi Görüntüle

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de savaş ihtimalinin bir paranoya olmadığını ve her an her şeyin olabileceğini dile getirdi. Frederiksen ayrıca ihtiyatlı davranarak 3 günlük yiyecek depoladığını açıkladı.

Frederiksen ayrıca su, eski tip radyo ve konserve edilebilecek yiyecekleri depoladığını açıklarken uzmanların da bunu tavsiye ettiğini bildirdi.

Ancak Frederiksen Rusya'nın karadan bir saldırı yapacağını düşünmüyor. Frederiksen'e göre saldırı siber olabilir ve birçok sistemi altüst edebilir.