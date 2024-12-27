Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
Galatasaray'da gözler transfere dönerken odak noktası ise Georges Mikautadze oldu. 17 milyon Euro'luk ilk teklifi reddedilen Galatasaray, Lyon'a yeni bir teklif yapacak
Devre arasında biri bonservisle toplamda üç transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
Sermaye artırımı ve LEO rezidanstaki konut satışlarıyla kaynak yaratan sarı-kırmızılılar bu kaynağı iyi kullanmak istiyor.
Yaz transfer döneminde sonraki yıllarda satılabilecek oyunculara yönelen Cimbom devre arasında da benzer bir politika izleyecek.
Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar bu bölge için önceliğini ise Georges Mikautadze'ye verdi.
Lyon ile geçen günlerde masaya oturan Galatasaray 17 milyon Euro'luk teklifini iletti.
Mali açıdan darboğazda olan ve oyuncu satışı yapması gereken Lyon, Mikautadze için 25 milyon Euro'dan fazla bir gelir bekliyor.
Sarı-kırmızılılar ise bu transferi Gabriel Sara transferine benzer bir plan ile bitirmeyi hedefliyor.
Gürcü futbolcunun geleceğinin parlak olduğunu düşünen Cimbom yarattığı mali kaynağı bu transferde kullanmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı idareciler Mikautadze'nin ilerleyen yıllarda çok daha değerlenebileceğini düşünüyor.