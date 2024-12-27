Çin'in yeni nesil J-36 savaş uçağı görüntülendi

Çin'in Çengdu şehri sakinleri 26 Aralık sabahında şehrin semalarında beliren uçakları görüntüledi.

İnternette dolaşıma giren görüntüler daha sonra uzmanlar tarafından incelendi. Bill Sweetman gibi birçok uçak sanayii uzmanı uçakların yeni nesil olduğu konusunda hemfikir oldu. Özellikle 3 motoru ile dikkat çeken J-36'nın net görüntüleri elde edildi ve uçak hakkında teknik analizler yapıldı.

Kuyruğu bulunmayan, üç motorlu hava üstünlüğü uçağı olarak tespit edilen J-36'nın 6. nesil bir uçak olduğu konusunda konsensus oluşmuş durumda. Bir kısım uzmanlar henüz yorum yapmak için erken olduğunu söylese de South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin Ordusu yetkilileri de uçağın yeni nesil olduğunu teyit etti. Uçakların Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğum gününde sergilenmesi ise dikkat çekti.

REKLAM Uçağa dair Aero Society sitesinde yorumda bulunan Bill Sweetman, uçağın süpersonik ve hayalet uçak olduğunu teyit etti. Sweetman, J-20'nin hayalet uçak özelliğine sahip olduğunu ancak uzun menzilli atış yapmakta ve ağır mühimmat taşımakta yetersiz olduğunu belirtirken; J-36'nın hayalet (stealth), hız, menzil ve mühimmat yükü konusunda hiçbir sorun yaşamayacağını ve ABD bombardıman uçaklarına karşı oldukça etkili olabileceğini belirtti.

Uçağın asıl amacının hava üstünlüğü olduğunu da belirten Sweetman havadan havaya füze fırlatma konusunda üstünlük sağlayacağını ve ABD uçaklarına sorun yaratabileceğini dile getirdi. Sweetman son olarak "Artık bir sorunumuz olabilir" diyerek ABD ve Batı açısından hava üstünlüğünün kaybedilebileceğine işaret etti. ÇİN'İN YENİ ÇIKARMA GEMİSİ: SİCHUAN