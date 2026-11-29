Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğle kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme yapacak.

Bu tebliğle, esnafın, sanayicinin, ticaret erbabının ve vatandaşların vergi dairesine olan borçlarının daha uygun şartlarla ödenmesi için yeni bir imkan sağlanacak.

Vergi dairesine borçlu olanlar, yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük oranda faiz alınmak suretiyle borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilecek.

Düzenlemeyle, vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30 Kasım 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklara taksit imkanı tanınacak. Düzenlemeye, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası, öğrenim kredileri gibi alacaklar dahil olacak.

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Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile geçici vergi ve bunlarla bağlantılı alacaklar taksitlendirme dışında tutulacak.

FAİZ, TECİL FAİZİ ORANINDAN 11 PUAN AZ OLACAK

Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 18 olarak belirlendi. Bu oran, yıllık yüzde 29 olan cari tecil faizinden 11 puan daha düşük belirlenmiş oldu.

Vergi dairesine borçlu olanlara 48 taksitte borçlarını ödeme imkanı tanınacak. Borçlunun zor durumda olması halinde taksit sayısı 60'a, çok zor durumda olması halinde 72'ye çıkacak.

KDV borçları, azami 36 taksitle ödenebilecek. Yayımlanacak tebliğle, haziran ayında yapılan benzer düzenlemede 12 ay taksit imkanı tanınan KDV için 24 aylık ek süre verilmiş oldu.

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İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kamu tüzel kişileri veya bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin tüm borçları da 72 taksitte ödenebilecek.

Düzenlemeyle mükellefler daha kısa sürede borçlarını ödemeyi tercih edebilecek.

TEMİNAT ARANMAYACAK

Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlara teminat aranmadan taksitlendirme yapılabilecek. Bu tutarın aşılması halinde sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat istenecek.

Yeni düzenlemeden yararlanılması için 5 Şubat 2027 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat edilmesi gerekecek.

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Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda ya da vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla yapılabilecek.

DEVAM EDEN TAKSİTLERİN DURUMU

Borçlular, ödemeleri devam eden ya da başvurusu yapılıp değerlendirme aşamasında bulunan taksitlendirmeler için de yeni tebliğden yararlanabilecek. Bu kapsamda, başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona eren önceki düzenlemeye göre taksitlendirilmiş borçlar için de yeni düzenlemeden faydalanılabilecek.

Taksitlendirmesi devam edenler, bu borçlarını ve varsa yeni doğmuş borçlarını müracaat ederek yeni düzenlemeye göre taksitlendirebilecek. Herhangi bir başvuruya gerek olmadan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha önce yapılmış taksitlendirmelere bundan sonra yüzde 18 tecil faizi uygulanacak.

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Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit Şubat 2027'de, izleyen taksitler de aylık olarak bu ayı takip edecek şekilde ödenecek. Taksitlerin süresinde ve tam ödenmemesi durumunda taksitlendirme ihlal edilmiş sayılacak. Ödenmeyen taksitin sonraki taksit süresinde ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmayacak.

"BORCU YOKTUR" İMKANI

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.

Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, taksitlendirme ihlali olmadığı sürece bu araçların muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak. Ancak, motorlu taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen bu borçların tamamının ödenmiş olması zorunlu tutulacak.

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"ÇOK ÖNEMLİ KOLAYLIK GETİRİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin AA'ya yaptığı değerlendirmede, vergi dairesine olan borçların ödenmesi için çok önemli bir kolaylık getirdiklerini belirterek, mükelleflere özellikle tecil faizi, teminat ve taksit sürelerinde önemli koşullar sunacaklarına işaret etti.

Reel sektöre vergi dairesine olan borçları için uygun koşullarda ödeme imkanı tanıdıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece borçluların faiz yükü azalmış olacak. Borçların uzun süreli taksitlendirmeyle ödenebilir hale getirilmesi sonucunda mükelleflerin daha öngörülü şekilde ekonomik aktivitede bulunmaları sağlanacak. Vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüze önemli bir imkan tanıyoruz. Üretim yapan firmalarımızın zorlu küresel konjonktürden etkilenmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli taksitlendirme yapacağız."