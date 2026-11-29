Prens Harry ve babası Kral Charles, Sussex Dükü'nün ülkesi Birleşik Krallık'a dönmesinden bu yana ilk kez gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Meghan Markle'ın görüşmede bulunmaması dikkat çekiciydi.

İngiliz The Sun gazetesine göre, 78 yaşındaki İngiliz hükümdar, geçen ay oğlunu İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde kendisiyle vakit geçirmeye davet etti. Ancak bu, Prens Harry'nin (42), eşi Markle (45), oğlu Archie (7) ve kızı Lilibet (5) olmadan yaptığı bir ziyaretti. Royal Ascot'taki Şampiyonlar Günü'nde yer alan Kraliçe Camilla da görüşmeye katılmadı.

İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Görüşmenin, 2020'de ABD'ye taşınmasının ardından ağustos ayında ailesiyle birlikte İngiltere'ye dönen Prens Harry'nin, babasıyla ilk kez birlikte vakit geçirdiği buluşma olduğu tahmin ediliyor.

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Prens Harry, 44 yaşındaki ağabeyi Prens William ile hâlâ görüşmüyor. Kraliyet sırlarını ortaya döktüğü 'Spare' adlı kitabı ve Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, eşi Meghan Markle ile birlikte kaliyet ailesini ırkçılıkla suçlaması gibi bir dizi tercihleri nedeniyle ailesiyle ve özellikle de ağabeyiyle arası bozulan Harry, babasının Şubat 2024'te kanser teşhisini açıklamasının ardından ailesine daha yakın olmak istediğini söylemişti.

ASIL NEDEN VİZE SORUNU MU?

Ancak Page Six, Harry ve ailesinin İngiltere'ye dönüşünün asıl nedeni Prens'in vize sorunları olduğunu iddia etti. Bir ABD hükümet kaynağı, "Vizesinin süresi doldu ve hemen yenilenmedi" açıklamasın yaptı. Ancak Prens Harry'nin ABD'deyken tam olarak hangi vizeye sahip olduğu belirsizliğini koruyor.

Eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Tüm vizelerin geçerlilik süreleri vardır ve düzenli olarak yenilenmeleri gerekir. Bu da onların İngiltere'ye ani gidişlerini açıklayabilir" dedi.

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KRALİYET AİLESİYLE DEĞİL KAYINVALİDESİYLE KUTLAYACAK

Geri dönmelerine rağmen, Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu yıl Noel'i kraliyet ailesiyle birlikte geçirmeyecekleri biliniyor.

Harry, 20 Kasım'da katıldığı bir İngiliz kanalında, kayınvalidesi Doria Ragland ile birlikte Noel yemeği yiyeceklerini açıkladı.