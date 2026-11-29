Asya Kasap, ünlü oyuncunun kardeşiyle aşk yaşıyor
Asya Kasap, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Sarıtaş'ın kardeşi besteci Gencay Sarıtaş ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla duyurdu
Giriş: 29 Kasım 2026 - 11:46 Güncelleme:
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Oyuncu Asya Kasap'ın gönlünü Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş'a kaptırdığı ortaya çıktı.
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Kasap, sosyal medya hesabından Sarıtaş ile olan siyah-beyaz fotoğraflarını yayımladı.
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Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Asya Kasap, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.