Çekya basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Wiktor Nowak için devrede!
Fenerbahçe, Slavia Prag forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Wiktor Nowak ile ilgileniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe için Çekya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Çek basınından Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Slavia Prag forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Wiktor Nowak ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
Çek basınında yer alan değerlendirmelerde, Nowak'ın henüz altı ayını doldurmadan takımdan ayrılmasının sürpriz olacağı vurgulandı. Slavia Prag yönetiminin, önemli oyuncularını ve yüksek bonservis geliri elde edebileceği isimleri en az 1,5 yıl takımda tutmayı hedeflediği aktarıldı.
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Villarreal ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bir futbolcularının beş kulübün temsilcileri tarafından izlendiğini ifade etmişti. Sport gazetesi, söz konusu futbolcunun Wiktor Nowak olduğunu öne sürdü.
Öte yandan Polonya basınından Meczyki.pl, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un da Nowak'ı yakından takip ettiğini duyurdu. Haberde, İngiliz ekibinin oyuncu hakkında Polonya ve Çekya'da detaylı araştırma yaptığı belirtildi. Çek ekibi, Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor.
Slavia Prag forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Nowak, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nowak'ın, kulübü Slavia Prag ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.