Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aysun Doğan'a bıçaklı saldırı! Öğrenci tutuklandı
Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan'a bıçaklı saldırı düzenlendi. Üniversitede öğrenci olan Batuhan V. tutuklandı. Prof. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan'ı (55), okulda bıçakla yaralayan öğrenci Batuhan V. (28) tutuklandı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında EÜ Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üniversitenin Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, okulda eğitim gören Batuhan V.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
PROFESÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çenesinden yaralanan Prof. Dr. Doğan, için ihbar üzerine fakülteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. EÜ Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Prof. Dr. Doğan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
SALDIRGAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydı bulunduğu belirtilen Batuhan V., olayda kullandığı suç aleti bıçakla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan V, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.