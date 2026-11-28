Cani annenin cezası belli oldu! Bebek canlıymış

Samsun'da, evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hanım Canikli, mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Canikli'nin savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin ölü değil canlı doğduğunu söylediği öğre... Daha Fazla Göster Samsun'da, evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hanım Canikli, mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Canikli'nin savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin ölü değil canlı doğduğunu söylediği öğrenildi (İHA) Daha Az Göster