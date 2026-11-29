Arjantin ekibi Estudiantes'in kalecisi Fernando Muslera, 2026 Copa Libertadores finalinde Brezilya temsilcisi Palmeiras'a 2-0 yenildikleri maçın ardından futbolu bıraktığını açıkladı.

"BENİM İÇİN MUHTEŞEM BİR KARİYER KAPANIŞI OLDU"

Fernando Muslera: "Kişisel olarak benim için gerçekten muhteşem bir kariyer kapanışı oldu. Sonuç futbolun bir parçası ama Estudiantes profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım stadyuma geldi. Tribünleri doldurdular, sonuna kadar desteklediler. Dışarıda ailem var, onlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğrusu şu an konuşmak biraz zor ama mutlu ayrılıyorum, son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla ayrılıyorum."

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TÜRKİYE'DE 19 KEZ KUPA KALDIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 19 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 8 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.

Muslera, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI FUTBOLCU

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 442 lig müsabakasında forma giyerek en fazla maça çıkan yabancı oyuncu ünvanını aldı.

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Muslera'yı bu alanda 408 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 karşılaşmayla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

GALATASARAY TARİHİNDE EN FAZLA LİG MAÇINA ÇIKAN OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Bu sezon Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 429. lig maçını oynayan 38 yaşındaki kaleci, Bülent Korkmaz'ı geçerek sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.

TAFFAREL VE MONDRAGON'U GERİDE BIRAKTI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

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Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Uruguaylı kaleci ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Muslera, daha sonrasında 2023-2024 sezonunda 17 kez kalesini gole kapatarak kendi kırdığı rekoru geliştirdi.

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN KALECİ

Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.

Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşmayı garantileyen Galatasaray'ın kalesini koruyan deneyimli file bekçisi, yaşadığı 8. lig zaferi ile Süper Lig şampiyonluğunu en fazla kazanan kaleci ünvanını elinde bulundurmaya devam etti.

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Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'e aitti.

550 MAÇIN 194'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPADI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 550 maçta 592 gol yedi.

Söz konusu maçların 194'ünde kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi, 356 karşılaşmada ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera'ya, Galatasaray'da görev yaptığı müsabakalarda dört kez kırmızı, 62 kez de sarı kart gösterildi.

İKİ GOLÜ VAR

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra sarı-kırmızılı forma altında iki kez gol sevinci yaşadı.

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Uruguaylı kaleci, ilk olarak 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında yine penaltıdan ağları sarsan tecrübeli file bekçisi, böylece kariyerindeki 2. golünü kaydetmiş oldu.

GALATASARAY'DA 5 BAŞKAN VE 9 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.

Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu.

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Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.