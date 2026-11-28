Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Eisenkot'u İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek ulusal birlik hükümeti için müzakere yapmaya çağırdı.

İlk kez kamuoyuna açık bir şekilde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu belirten Netanyahu "söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümet" kurulabileceğini ileri sürerek söz konusu adımı attığını savundu.

Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor.” ifadelerini de kullandı.

REKLAM

Eisenkot’a seslenen Netanyahu, "ulusal birlik hükümetini kurmaya yönelik gerçek, dürüst ve hızlandırılmış müzakerelere derhal başlamasını beklediğini" söyledi.

Ulusal birlik hükümeti senaryosunun gerçekleşmesi halinde başbakanlık görevini iki yıllık rotasyonla iki farklı lider yürütecek.

İSRAİL'DE KOALİSYON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

REKLAM

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.