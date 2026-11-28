Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde gezi dönüşü mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arama çalışmalarını en başından itibaren yakından takip ettiğini ve gece saat 02.17'de kendisine kafilenin sağ salim bulunduğu bilgisinin iletildiğini kaydetti.

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"ŞOFÖR DIŞINDAKİ 2 PERSONELİMİZ KADINDIR"

Çocuklara eşlik eden görevlilere ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlere tepki gösteren Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

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"Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum."

Çocukların akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Bakan Göktaş, bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek basın mensuplarını sağduyuya davet etti.

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BAKANLIK TEFTİŞ BAŞLATTI

Çocukların yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrıya hassasiyet gösteren basın mensuplarına ve arama kurtarma çalışmalarında seferber olan tüm kurumlara teşekkür eden Bakan Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."