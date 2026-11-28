Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ve beraberindekiler, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.