CANLI | Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Tarfin
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor
Giriş: 28 Kasım 2026 - 19:00 Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, derbide karşı karşıya geliyor.
1. Çeyrek: 17 - 15
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, HT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde geride kalan sürede oynadığı 7 maçı da kazandı ve haftaya lider durumda girdi.
Fenerbahçe Tarfin ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
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