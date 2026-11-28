Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında 26 Kasım 2026'da Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssü'ne intikal ettiğini duyurdu.

#video#https://x.com/tcsavunma/status/2126722532656959871?a=E_dJo4dAMlLTlwLeTtg&s=20#

1 NİSAN 2027'YE KADAR GÖREV YAPACAKLAR

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Gökyüzünde güven, NATO'da güç birliği!" ifadeleriyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Devir Teslim Töreni'nin ardından görevi devralan birliğimiz, 1 Nisan 2027 tarihine kadar 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacak, NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edecek. Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."