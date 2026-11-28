ASELSAN'dan 10 bin saat uçan yerli pod

ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, 10 bin saati aşkın uçuş süresine ulaştı. Sistem, Türkiye'de 5 farklı İHA'ya entegre edildi ve şu anda 5 ülkede aktif görev yapıyor.