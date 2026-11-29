“Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinde Geçen Edebî ve Hikemî Söz Varlıkları Üzerine Bir Derleme Çalışması” adlı eseri yayına hazırlayan Dilek Bülbül ve Hamza Soysal, Osmanlı mezar taşlarını yalnızca birer tarihî belge veya sanat eseri olarak değil, geçmişin düşünce dünyasını, duygu birikimini ve ruh iklimini günümüze taşıyan kültürel hafıza unsurları olarak ele alıyor. Ölümün tasavvufî boyutundan mezar taşlarının mimari ve estetik özelliklerine, kitabelerdeki şiirsel anlatımdan ayrılık ve fanilik düşüncesine uzanan bu çalışma, taşlara işlenen sözlerin ardındaki insan hikâyelerini ve Osmanlı medeniyetinin ölüm karşısındaki incelikli yaklaşımını ortaya koyuyor.

Eseri yayına hazırlayan Dilek Bülbül ve Hamza Soysal, Palet Yayınları tarafından yayımlanan çalışmalarında Osmanlı mezar taşı kitabelerinin edebî, tarihî ve sanatsal dünyasını ele alıyor. Osmanlı mezar taşlarını yalnızca birer kabir işareti olarak değil; ölüm, fanilik, tasavvuf, estetik ve şiir geleneği arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekiyor.

Şimdi başlayabiliriz.

MEZAR TAŞLARINDA SAKLI BİR HAFIZA

Her kültürün kendine özgü bir ölüm anlayışı var. İslam düşüncesinde hayat ve ölüm iç içe değerlendirilirken, Osmanlı'da mezar taşları sanat ve mimari açıdan estetik eserlere dönüşüyor. Peki, bu geleneğin ardında nasıl bir medeniyet anlayışı, sanat görüşü ve ölüm felsefesi bulunmakta? Osmanlı'nın ölüme ve ölümün hatırasına yüklediği estetik anlamın kökenleri neler?

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Ölüm, bütün kültürlerde insanın temel varoluşsal meselelerinden biridir. İslam düşüncesinde ise ölümün hem maddi hem manevi boyutu bulunur. Tasavvuftaki “ölmeden önce ölmek” anlayışı, insanın nefsini terbiye ederek manevi olgunluğa ulaşmasını ifade eder. Bu düşünce, bazı mezar taşı kitabelerine de yansımıştır. Osmanlı mezar taşı geleneği, İslam inancının yanı sıra İslam öncesi Türk kültürünün ölüm ve sonsuzluk anlayışından da beslenmiştir. Türklerde taş, ölümsüzlüğün ve hatıranın sembolü olarak görülmüş; mezar taşları kişinin kimliğini, toplumsal konumunu ve mesleğini yansıtan eserler hâline gelmiştir. İnsan biçiminde tasarlanan mezar taşları, özellikle kadın mezarlarında bitkisel motifler ve zarif süslemelerle estetik bir nitelik kazanmıştır. Dünya hayatının geçiciliğini vurgulayan “Hüve’l-Bâkî” ifadesi ise Osmanlı'nın ölüm anlayışını özetler. Sonuç olarak Osmanlı mezar taşları, yalnızca mezarları işaretleyen yapılar değil; dönemin inancını, sanat anlayışını, estetik zevkini ve kültürel hafızasını yansıtan birer açık hava müzesidir.

ÖLÜMÜN ŞİİRSEL VE HİKMETLİ DİLİ

Üsküdar’daki Yeni Valide Külliyesi’nde yer alan zarif açık türbe, Osmanlı’nın ölüm gerçeğini estetik bir anlayışla yorumladığını gösteren önemli bir örnek sanki. Peki, mezar taşlarına işlenen edebî ve hikemî sözler, Osmanlı’nın ölüm ve hayat anlayışını nasıl yansıtıyor ve günümüz insanına ne anlatıyor?

Üsküdar’daki Gülnuş Emetullah Sultan Türbesi, sekizgen planı, mermer işçiliği ve zarif mimarisiyle Osmanlı’nın ölüm mekânlarını estetik bir sanat anlayışıyla ele aldığını gösteriyor. Bu estetik anlayış yalnızca anıtsal türbelerde değil, sıradan mezar taşlarında da kendini gösterir.

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Mezar taşı kitabelerindeki şiirler ve hikmetli sözler, insanın faniliğini hatırlatırken yaşayanları dua etmeye ve hayat üzerine düşünmeye davet eder. Nitekim El-Hâc Osman Ağa’nın mezar taşındaki şu beyit bu anlayışı özetler:

“Alâmetden murâd olan duâdır

Bugün bana ise yarın sanadır”

Kitabelerde ölümden çok ayrılık, hasret ve geride kalanların hüznü ön plana çıkar. “Âh mine’l-firâk” ve “Âh hasretâ” gibi ifadeler, Türk-İslam kültüründe ölümün kabullenişine karşılık ayrılığın acısının derinliğini yansıtır.

Bu metinler, mersiye geleneğinin kısa ve yoğun birer yansıması olarak öğüt, hikmet, özlem ve dua talebini bir araya getirir. Sonuçta mezar taşları, yalnızca ölülerin hatırasını değil, yüzyıllar boyunca değişmeyen insan duygularını da yaşatan edebî ve kültürel eserlerdir.

ÖLÜMÜN ŞİİRLE ANLATILAN HÂLİ

Çalışmanızın odağındaki manzum kitabeler neden bu kadar yaygın. Ölümün şiir diliyle anlatılması nasıl bir edebî geleneğe dayanıyor? Ayrıca bu kitabelerdeki mesaj, dua, temenni ve nasihatleri hangi temel kategorilerde değerlendirilebilir?

Manzum (şiirsel) anlatım, insanlığın eski çağlarından beri düzyazıya göre daha üstün, seçkin ve etkileyici bir ifade biçimi olarak görülmüştür. Türk kültüründe de dinî metinlerden dualara, ilahilerden ağıtlara, destanlardan türkülere kadar pek çok sözlü ve yazılı anlatım şiir diliyle aktarılmıştır.

Şiirin tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri, ahenk, ritim ve kafiye sayesinde sözleri daha akılda kalıcı kılmasıdır. Böylece gelecek nesillere aktarılması ve kalıcı olması istenen düşünceler şiir yoluyla ifade edilmiştir.

Osmanlı mezar taşlarında manzum kitabelerin yaygın olmasının temelinde de klasik Türk edebiyatının şiire verdiği önem ve toplumun şiirle kurduğu güçlü ilişki bulunmaktadır. Şiir, yalnızca saray ve edebiyat çevrelerine ait bir sanat değil; toplumun sevinçlerini, acılarını, özlemlerini ve inançlarını dile getirdiği ortak bir anlatım biçimidir. Ölüm gibi insanı derinden etkileyen bir gerçeğin şiirle anlatılması da bu geleneğin doğal sonucudur. Şiirin ölçülü, ahenkli ve yoğun anlatımı, kelimelerle ifade edilmesi güç duyguları etkili biçimde aktarmayı sağlamıştır. Bu nedenle mezar taşlarında beyit, kıta ve daha uzun manzumelere rastlanmaktadır. Hasan Şener'in Trabzon mezar taşı manzumeleri üzerine yaptığı araştırma da bu kitabelerin klasik Türk şiiriyle ilişkisini ortaya koymaktadır.

Çalışmamızda incelediğimiz 223 kitabeyi içerik bakımından şu kategoriler altında değerlendirdik:

Başlangıç ifadeleri ve serlevhalar

Serzeniş ve yakınmalar

Durum ve ölüm sebebini bildirme

Allah'tan istek ve dua

İnsanlardan dua ve Fatiha isteği

İnsanlara yönelik uyarılar ve Fatiha kalıpları

Kişi ve sülale isimleri

Hattat isimleri

Memleket ve mahalle isimleri

Unvan, lakap ve meslekler

Akrabalık ve yakınlık dereceleri

Vefat tarihleri

Bu sınıflandırmaya özellikle akrabalık ilgisi ve yakınlık derecesi başlığını da ekledik. Böylece anne, baba, evlat, eş ve diğer aile fertleri arasındaki ilişkilerin kitabelerde nasıl ifade edildiğini sistematik biçimde değerlendirdik. Dolayısıyla mezar taşlarını yalnızca edebî metinler olarak değil; dil, edebiyat, tarih ve sanat tarihi açısından da ele aldık.

Kitabelerdeki manzum ve hikemî ifadeleri ise dört temel konu etrafında topladık:

Serzeniş ve şikâyetler: Dünyada muradına eremeden, derdine çare bulamadan veya gençliğine doyamadan vefat edenlerin trajik durumlarını dile getiren ifadeler.

Sosyal statü ve şöhret: Görev, makam, rütbe ve ilmî veya manevi dereceleriyle toplumda saygınlık kazanmış kişilerin hatırasını yaşatmayı, kendilerine duyulan hürmetin sürmesini ve daha fazla dua almalarını amaçlayan manzumeler.

İlim, irfan ve tasavvuf: Özellikle ilmiye sınıfı ve tasavvuf ehline ait mezar taşlarında görülen; dünya hayatının geçiciliğini, ahiretin kalıcılığını, kulluk bilincini ve hakikate ulaşma arayışını vurgulayan ifadeler.

Nasihat ve ibret: Vefat eden kişinin hayat tecrübelerinden hareketle geride kalanlara öğüt verdiği, ölümü hatırlatan ve ibret almaya çağıran manzum ifadeler.

YAŞANMAMIŞ BİR ÖMRÜN HÜZNÜ

Geçmişte okuduğum bir yazıda “yaşanmamış zamanların kırık hıçkırıkları” olarak nitelendirilen çocuk mezarları, yetişkin mezarlarından farklı bir acıyı yansıtıyor gibi... Osmanlı mezar taşlarında çocuk yaşta ölenlerin ardından duyulan bu derin acı nasıl ifade edilmiş, hangi sözlerle taşa nakşedilmiş?

Çalışmamızda çocuk yaşta hayatını kaybedenlere ait mezar taşlarına da yer verdik. Bu kitabelerde yetişkin mezarlarından farklı olarak yaşanmamış bir ömür, yarım kalan bir gelecek ve anne-babanın ayrılık acısı ön plana çıkıyor. Çocuklar için “tıfl”, “tıfl-ı nevresî”, “nevreste”, “nevbahâr”, “gül goncası”, “nâzenîn” ve “nevnihâl” gibi ifadeler kullanılıyor.

KUŞ GİBİ UÇTU RUKİYE 1750-1751 tarihli Şerife Rukiye'nin mezar taşında şu dizeler yer alıyor: ʻAzm-i firdevs itdi bir nevreste âh Vâlideyni düşdü hayfâ firkate Feyz (ü) lutfundan kerem ide ilah Cennet içre vâsıl ola niʻmete Eyledi âh tâm târîhin bu dil Kuş gibi ucdu Rukiye cennete Bu dizelerde, henüz hayatının baharında vefat eden Rukiye'nin ardından anne ve babasının duyduğu ayrılık acısı anlatılıyor.

DOYMADIM FANİ CİHANA 1770-1771 tarihli, henüz 11 yaşında vefat eden Hamdullah'ın mezar taşında ise çocuk, sanki kendi ağzından konuşarak yaşayanlara sesleniyor: Ey dirîğâ gör ne geldi bu yetîmin başına ʻ Ayn-ı ʻibretle nazar kıl mezârım taşına Doymadım fânî cihâna buymuş takdîr-i Hak Dahi tıfl-ı nevresîde girdim on bir yaşına Hem baba hasretliği ciğerim hûn eylemişken Kim görürse rahm iderdi akar çeşmim yaşına Bu kitabede Hamdullah, dünyaya doyamadan ayrılışını ve babasına duyduğu özlemi dile getiriyor.

Bu örneklerde dikkatimizi çeken en önemli nokta, mezar taşlarının taşıdığı duygusal derinliktir. Bazen tek bir beyit, bir çocuğun yarım kalan hayatını, anne-babasının acısını ve büyük bir ayrılık hikâyesini anlatmaya yetiyor.

MEZAR TAŞLARINDAN YAŞAYANLARA MESAJLAR

Mezar taşlarındaki “Ziyaretten murat olan duadır” ve “Bugün bana ise yarın sanadır” gibi ifadeler, insanlara fâniliğine dikkat çekiyor. Bu nasihat ve ibret dili neden bu kadar güçlü? Mezar taşları yalnızca ölenleri mi hatırlatıyor, yoksa yaşayanlara da hayat üzerine dersler mi veriyor? Bugünün insanı bu sözlerden ne öğrenebilir?

Mezar taşları, ölen kişinin kimliğini ve hatırasını yaşatmanın yanı sıra yaşayanlara da seslenen kültürel belgelerdir. Özellikle “Ziyaretten murat olan duadır / Bugün bana ise yarın sanadır” gibi kalıplaşmış ifadeler, Allah’ın bâkiliğini ve insanın faniliğini hatırlatan ibret sözleridir.

Bu sözlerin temel amacı, insanın ölümü yalnızca başkalarına ait bir gerçek olarak görmesini engellemek ve kendi faniliğiyle yüzleşmesini sağlamaktır. Kitabelerde ziyaretçilere Fâtiha okumaları, sessizce geçmemeleri ve ölenleri hayırla anmaları yönünde doğrudan çağrılar da bulunur. Böylece mezar taşları, ölenle yaşayan arasında sembolik bir iletişim kurar.

Bugünün insanına verdikleri en önemli mesaj ise yalnızca öleceğimizi değil, nasıl yaşadığımızı da düşünmemiz gerektiğidir. Çünkü geride bırakacağımız en değerli miras; makam, mal ve mülk değil, güzel bir isim, iyi hatıralar ve yaptığımız iyiliklerdir.

ŞİİRLE MATEMATİĞİ BULUŞTURAN SANAT

İncelediğiniz mezar taşlarının edebî inceliklerinden biri de ebced hesabı... Özellikle vefat tarihini bir beyit ya da manzume içerisinde gizleyen tarih düşürme geleneği, matematikle şiirin buluştuğu son derece zarif bir sanat. Mezar taşlarında ebced hesabına ne ölçüde başvurulmuş? Her kitabe bir şairin kaleminden mi çıkıyordu, yoksa bu işi meslek edinmiş özel kişiler de var mıydı?

Ebced hesabı, harflere verilen sayısal değerlerden yararlanılarak özellikle önemli olayların tarihini şiir yoluyla kaydetme sanatıdır. Kökenleri Yunan ve Semitik kültürlere dayanan bu sistem, zamanla Arap ve İslam kültürüne, oradan da Osmanlı medeniyetine geçmiştir. Osmanlı'da doğum, ölüm, fetih ve yapıların inşası gibi olayların tarihini kaydetmek için yaygın biçimde kullanılmıştır.

Divan edebiyatında önemli bir yere sahip olan tarih düşürme sanatında şair, bir kelime, mısra veya beyit oluşturur ve harflerin sayısal değerleri toplamını olayın gerçekleştiği tarihe denk getirir. Böylece tarih, şiirin anlamı içine gizlenmiş olur. Osmanlı mezar taşlarında da vefat tarihleri bu yöntemle kaydedilmiştir.

Çalışmamızda incelediğimiz 223 mezar taşının 53'ünde vefat tarihinin hem rakamla hem de ebced hesabıyla verildiğini tespit ettik. Bazı kitabelerde tarih düşüren kişilerin Arif, Şakir, Nazif, Nuri, Fevzi, Kemal ve Tahsin gibi isimlerine de rastladık. Bu durum, tarih düşürmenin belirli bir bilgi ve maharet gerektiren edebî bir uğraş olduğunu gösteriyor. Şairler metinleri hazırlarken hattatlar ve taş ustaları da bunları yazıya ve taşa aktarıyordu.

Mezar taşı kitabelerindeki manzum ifadeler ise genel olarak kalıplaşmış, kısmen özgün ve tamamen özgün olmak üzere üç grupta değerlendirilebilir. Özellikle orta halli insanlar için önceden hazırlanan mezar taşlarının isim ve tarih bölümleri boş bırakılıyor, sipariş üzerine tamamlanıyordu. Bu nedenle kitabelerde benzer ve kalıplaşmış ifadelere sıkça rastlanıyor. Bu durum, toplumun ortak duygu ve düşüncelerinin mezar taşlarına yansıması olarak da değerlendirilebilir.

Ebcedli manzumeler ise genellikle aruz ve ebced bilgisine sahip, bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından özel olarak hazırlanıyordu. Ancak mezar taşlarının niteliği her zaman aynı değildi. Kişinin ekonomik ve toplumsal konumu, taşın işçiliğini, süslemesini ve kitabesini doğrudan etkiliyordu. İstanbul gibi merkezlerde daha sanatlı örnekler görülürken taşrada nitelikli mezar taşları çoğunlukla varlıklı, nüfuzlu ve yüksek makamlardaki kişilere aitti.

Maddi imkânları sınırlı olanların mezar taşları ise genellikle daha sade hazırlanıyordu. Bu taşlarda çoğu zaman kişinin adı, mesleği, memleketi, aile bilgileri, Fâtiha ibaresi ve vefat tarihi bulunuyordu.

Sonuç olarak Osmanlı mezar taşları, yalnızca ölüm tarihlerini kaydeden yapılar değil; şiir, matematik, hat ve taş işçiliğini bir araya getiren, aynı zamanda dönemin toplumsal ve ekonomik yapısını yansıtan önemli kültürel belgelerdir.

OSMANLI TOPLUMUNUN SOSYAL YAPISI

Günümüze ulaşan Osmanlı mezar taşları, toplumun yalnızca saray ve seçkin kesimlerini değil, sıradan halkı da temsil ediyor mu? O zaman yaşayan sıradan insanların isimlerini, şiirlerini ve dualarını mezar taşlarına yazdırma imkânı var mıydı? Bu gelenek ne ölçüde yaygındı ve günümüze ulaşan mezar taşları Osmanlı toplumunun sosyal yapısı hakkında bize neler anlatıyor?

Osmanlı mezar taşları, padişah ve devlet adamlarının yanı sıra asker, esnaf, din görevlisi, zanaatkâr, kadın ve çocuk gibi toplumun farklı kesimlerine ait izler taşır. Kitabelerde kişilerin meslekleri, görevleri, unvanları ve aileleri hakkında önemli bilgiler bulunur. Bu yönüyle mezar taşları, Osmanlı'nın sosyal yapısını anlamak için değerli tarihî kaynaklardır.

Ancak herkesin aynı nitelikte mezar taşı yaptırabildiğini söylemek mümkün değildir. Taşın malzemesi, işçiliği, süslemesi ve kitabenin uzunluğu kişinin ekonomik imkânlarına bağlıdır. Buna rağmen sade mezar taşlarında da isim, meslek, aile bilgisi, dua ve ölüm tarihi gibi bilgiler yer alır.

Sonuç olarak mezar taşları yalnızca seçkinleri değil, toplumun farklı kesimlerini de temsil eder. Ancak tahribat, şehirleşme ve tarihî mezarlıkların yok olması nedeniyle günümüze ulaşan örneklerin Osmanlı toplumunu bütünüyle ve eşit biçimde yansıttığını söyleyemeyiz.

MEZAR TAŞLARINDA MİZAH, İRONİ VE HİCİV

Alışılmışın dışında bir soru... Mezar taşları denildiğinde aklımıza genellikle hüzün, fanilik, dua ve hikmet geliyor. Ancak kimi örneklerde mizahın, ironinin ve toplumsal eleştirinin de bu taşlara yansıdığı da görülmüyor değil.

Mesela "Karı dırıltısından ölen Esseyid Halil Ağa" şeklindeki meşhur mezar taşı kitabesi, ölümün bile mizahın konusu olabildiğini gösteriyor. Sedat Veyis Örnek'in, Erzurumlu Behçet Efendi'den aktardığı şu mezar taşı yazıları da oldukça ilginç: Birinci mezar taşı: "Bu dünyada benim ekmeğimi yemeyen kalmadı."

İkinci mezar taşı: "Bu dünyada benim kahvemi içmeyen kalmadı."

Üçüncü mezar taşı: "Bu dünyada benim yemeğimi yemeyen kalmadı."

Yan yana bulunan dördüncü mezar taşında ise şu ifade yer alıyor:

"Sakın aldanmayın p....klerin sözüne! Biri fırıncıdır, biri kahvecidir ve öteki aşçıdır."Bu örnekler nasıl bir anlayışa karşılık geliyor?

Mezar taşlarında mizah ve ironiye rastlamak, ölümün yalnızca hüzün ve ağıtla karşılanmadığını gösterir. İnsanlar bazen hayatın en ciddi meselelerini bile mizah yoluyla ifade edebilmiştir.

Bunun ilginç örneklerinden biri, 1844 tarihli Seyyid Halil Ağa'nın mezar taşıdır. Merkez Efendi Mezarlığı'ndaki kitabesinde yer alan “Karı dırıltısından vefat eden” ifadesi, ölüm sebebini ironik ve alışılmadık bir dille anlatır. Bu örnek, dönemin aile ilişkileri ve toplumsal mizah anlayışı hakkında da düşündürücüdür. Ancak tek bir kitabeden bütün toplumun kadınlara ve aile hayatına bakışını çıkarmak doğru olmaz.

Sedat Veyis Örnek'in aktardığı diğer mezar taşı örnekleri de mizahın ölüm ve mezarlık kültürüne nasıl taşındığını gösterir. Burada mizahın güldürme, ironinin söylenenle kastedilen arasında karşıtlık kurma, hicvin ise eleştirme işlevini birbirinden ayırmak gerekir.

Sonuç olarak bu örnekler, insanın ölüm karşısında yalnızca acı ve hüzün değil, mizah, ironi ve sitem de geliştirebildiğini gösterir. Mezar taşlarının insan hayatının farklı duygu ve renklerini yansıtan zengin bir anlatım dünyası olduğunu ortaya koyar.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÜLTÜREL MİRAS

Son olarak, bütün bu anlattıklarımızın ışığında size şunu sormak isterim: Mezar taşları bugün yalnızca geçmişin sanat ve edebiyat anlayışını mı temsil ediyor, yoksa modern insanın unuttuğu bazı değerleri de hatırlatıyor mu? Çalışmanızın dışında kalıp da özellikle değinmek istediğiniz, okuyucunun ve dinleyicinin bilmesini arzu ettiğiniz başka hususlar var mı?

Osmanlı mezar taşları, yalnızca geçmişin sanat ve edebiyat anlayışını yansıtan tarihî eserler değil, aynı zamanda geçmişle bugün arasında bağ kuran önemli kültürel hafıza belgeleridir. Bu taşlarda ölen kişinin adı ve ölüm tarihinin yanı sıra mesleği, ailesi, toplumsal konumu, yaşadığı dönemin koşulları ve duyguları hakkında da bilgi buluyoruz. Bir bakıma her biri geçmişten günümüze bırakılmış sessiz bir mektup niteliğindedir.

Çalışmamız sırasında bizi en çok etkileyen hususlardan biri, yüzyıllar önce yazılmış bazı ifadelerin bugün de aynı duygusal etkiyi taşımasıydı. Örneğin henüz on bir yaşında hayatını kaybeden Hamdullah’ın mezar taşındaki sözler, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen aynı acıyı hissettirebiliyor. Bu da insanın temel duygularının ve kırılganlığının zaman içinde değişmediğini gösteriyor.

Mezar taşlarında sıkça vurgulanan dünya hayatının geçiciliği, ölüm karşısında makam, unvan ve zenginlik gibi bütün dünyevî farklılıkların anlamını yitirdiğini hatırlatıyor. Her insan aynı hakikatle yüzleşiyor. Bu nedenle mezar taşları, insanların unutulmama ve hatırlanma arzusunun da bir ifadesidir.

Ancak ne yazık ki tarihî mezarlıklarımız ve mezar taşlarımız tahribat, şehirleşme ve ihmal nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Her taş, yerine konulması mümkün olmayan tarihî bilgiler ve insan hikâyeleri barındırıyor. Üzerindeki yazıların silinmesiyle yalnızca bir sanat eseri değil, geçmişe ait önemli bilgiler de kayboluyor.

Bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılında başlatılan Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi önemli bir gelişmedir. 2025 yılında İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da başlayan saha çalışmaları, 2026 yılında 18 ile yayılmıştır. Temennimiz, bu çalışmaların zamanla 81 ilin tamamını kapsamasıdır. Bununla birlikte kültürel mirasın korunması yalnızca kurumların değil, hepimizin sorumluluğudur.

Biz de kitabımızda 223 mezar taşını fotoğrafları, çeviriyazıları ve sanat tarihi tanımlarıyla kayıt altına alarak hem araştırmacılara kaynak sunmayı hem de gelecek kuşaklara kalıcı bir belge bırakmayı amaçladık.

Sonuç olarak mezar taşları, geçmişte yaşamış insanlardan çok, bugün yaşayan bizlere seslenmektedir. Nereden geldiğimizi, nasıl bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu ve bu mirası koruma sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Arzumuz, bu taşların yalnızca mezarlıklarda sessizce duran tarihî nesneler olarak görülmemesi; okunması, anlaşılması, araştırılması ve korunmasıdır. Çünkü her mezar taşı bir insanın hayatını, bir ailenin hatırasını ve bir dönemin izlerini taşır. Bir taşın üzerindeki yazı silindiğinde, aslında geçmişe açılan bir kapı da kapanır.

Bu kültürel mirasa dikkat çekebilmek ve kitabımızı anlatma fırsatı bulmak bizim için çok kıymetli. Konuya gösterdiğiniz ilgi ve gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı sohbet için teşekkür ederiz.

Konya’da doğan yazar, çocukluk yıllarından itibaren sanata ve edebiyata duyduğu ilgiyle şekillenen bir eğitim hayatı sürdürmüştür. Sanatsal faaliyetlere olan ilgisini öğrencilik yıllarında da aktif biçimde ortaya koyan Bülbül, ortaokul döneminde folklor grubunda ekip başı olarak görev almış, lise yıllarında ise okul korosunda bir süre solo performanslar sergilemiştir. Lise öğrenimi sırasında aldığı Sanat Tarihi dersleri, mesleki yöneliminin belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve sanat tarihine duyduğu ilginin akademik bir alana dönüşmesinin önünü açmıştır.

2012 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olan Bülbül, aynı yıl yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Hadim Mezar Taşları başlıklı yüksek lisans tezini 2017 yılında tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almıştır. Akademik çalışmalarını aynı bölümde doktora eğitimiyle sürdüren yazar, 2024 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Bulunan B. 200 Numaralı Şehnâme-i Sultan Murad III (1582-1588) Yazmasının Minyatürleri başlıklı doktora teziyle doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.

Sanat tarihi alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra yazın dünyasına da ilgi duyan Bülbül, çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. Osmanlı mezar taşları ve minyatür sanatı üzerine çalışmalarını sürdüren araştırmacı, tarihî ve sanatsal mirasın incelenmesi, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik akademik faaliyetlerine devam etmektedir

DR. DİLEK BÜLBÜL 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olan Bülbül, aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Hadim Mezar Taşları başlıklı yüksek lisans tezini 2017 yılında tamamlayarak bilim uzmanı unvanını aldı. Akademik çalışmalarını aynı bölümde doktora eğitimiyle sürdüren yazar, 2024 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Bulunan B. 200 Numaralı Şehnâme-i Sultan Murad III (1582-1588) Yazmasının Minyatürleri başlıklı doktora teziyle doktor unvanını almaya hak kazandı. Sanat tarihi alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra yazın dünyasına da ilgi duyan Bülbül, çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. Osmanlı mezar taşları ve minyatür sanatı üzerine çalışmalarını sürdüren araştırmacı, tarihî ve sanatsal mirasın incelenmesi, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik akademik faaliyetlerine devam etmektedir.