Pedro Pascal geçmişte yaşadığı zorluklar hakkında samimi açıklamalar yaptı. New York Times'a konuşan 51 yaşındaki yıldız, annesinin intihar ederek ölümü, annesinin yaşadığı acıyı anladığını ve sonunda kendisi için de yardım aradığını söylerken gözyaşlarına boğuldu.

"Benim deneyimime göre, insanlar bu tür kayıpları anlamak için bazen tembelce yollar bulmak istiyorlar ve bunu teşhis edip bir tür tanı olarak etiketlemek istiyorlar" derken, "Bence hiç konuşmadığımız şey, kalp kırıklığıdır" diye devam etti.

"BU ACIYI HAYAL EDEMEZSİNİZ"

"Bence seçim fikri, her duruma göre sorgulanması gereken bir şey, çünkü hayatınıza son verme cesaretini göstermek için ne tür bir acı içinde olacağınızı hayal edebiliyor musunuz?" sözlerini sarf ederken ağlayan Pascal, "Bunun için sadece şefkat duyuyorum. Bunu da anlıyorum. Tam olarak ne hissettirdiğini biliyorum ve ben de yardım istedim, biliyor musunuz?" dedi.

Pascal'ın çocuk psikoloğu olan annesi, oyuncunun 25'inci doğum gününden kısa bir süre önce, 2000 yılında intihar ederek hayatını kaybetti.

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"ANNEM BAŞARAMADI"

Pascal, annesinden "hayatının aşkı" olarak bahsederken, onun ölümünün kişisel benlik algısını nasıl şekillendirdiğini anlattı.

“Bu konuda nasıl konuşacağıma çok dikkat etmek istiyorum, çünkü hâlâ hayatta olan ve çok sevdiğim insanlar var" diyen Pascal, "Annem 15 yaşındayken babamla tanışmış. 22 yaşına geldiğinde iki çocuğuyla birlikte yeni bir ülkede siyasi mülteciydi. Sonra 40'lı yaşlarının ortalarında Şili'ye geri döndü ve büyüdüğü, kaçtığı o evdeki karmaşık durumları Tanrı bilir. Sadece siyasi koşullar değil, kendi ailesinin psikolojik koşulları da vardı ve sonra tüm bunlara geri döndürüldü, orada bırakıldı. Başaramadı" şeklinde konuştu.

İŞ BULAMIYORDU

Annesi hakkında konuşurken, "Sanırım kalbi kırılmıştı ve başaramadı. Bu bir nevi hayatta kalmak gibi. Bazı insanlar bu tür yaralanmalardan kurtulamıyor" diyen oyuncu, "Yıllar öncesinden beri bana tehlikede olduğunu hissettiriyordu. Bu benim en büyük korkumdu. Aramızda kıtalar vardı ve ben umutsuzca bir iş bulmaya çalışıyordum. Annemin gelip benimle Amerika'da yaşaması için para ödeyebileceğim bir dizi bulmaya çalışıyordum" ifadesini kullandı.

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O sırada Pascal ABD'de yaşarken annesi Şili'deydi ve aktör olarak düzenli bir iş bulmakta zorlanıyordu.

KARDEŞLERİNE BAKMAK İÇİN GENÇ YAŞTA ÇALIŞTI

Annesinden bahsederken, "Zor, çünkü o basit bir insan değildi, şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?" diyen Pascal, "Çok genç yaşta çocuk sahibi oldu, ama iyi bir anneydi" diye ekledi.

Annesinin ölümünün ardından oyuncu, ablası Javiera Pascal ile birlikte, kendilerinden çok daha küçük olan kız kardeşleri Lux Pascal ve erkek kardeşleri Nicolás Pascal'a bakmak için birlikte çalıştıklarını anlattı.

Terapinin hayatındaki rolünden bahseden Pascal, yetişkinlik yıllarının büyük bir bölümünde aralıklarla terapi gördüğünü açıkladı.