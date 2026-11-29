İspanya'da seçmenler, ülkenin 1975'te General Francisco Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye dönüşünden bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partiyi iktidara taşıyabilecek kritik bir erken genel seçim için pazar günü sandık başına gidiyor.

Normal şartlarda gelecek yılın yaz aylarında yapılması gereken seçimleri, İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez ekim ayında öne aldı. Sanchez, hükümetinin ülkedeki konut krizini çözmek amacıyla hazırladığı acil düzenlemelerin üç sağ ve aşırı sağ partinin oylarıyla reddedilmesinin ardından erken seçim kararı verdi.

Kira artışlarına yönelik kamuoyu tepkisi, eylül ayında 87 yaşındaki Maria del Carmen Abascal'ın evinden tahliye edilmesiyle büyüdü. Madrid'de yaşayan Abascal, dairesini satın alan yatırım fonunun talep ettiği yüzde 230'luk kira artışını karşılayamadığı için evinden çıkarılmıştı.

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Ülke genelinde protestoların başlaması üzerine Sanchez'in azınlık koalisyon hükümeti, konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi önlem hazırladı. Bu önlemler arasında 2030 yılına kadar tahliyelerin yasaklanması, geçici kiralamaların ve oda bazında kiraya vermenin düzenlenmesi de yer alıyordu.

Ancak Sanchez, siyasi kariyerinde sıkça başvurduğu riskli hamlelerden birini daha yaparak, önerilerin muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve sağcı Katalan ayrılıkçı parti Junts tarafından engellenmesinin ardından erken seçim ilan etti.

Sanchez, cuma sabahı yaptığı açıklamada zaferden emin olduğunu söyledi. Cadena Ser radyosuna konuşan başbakan, "Kaybedeceğimizi düşünemiyorum. İlerici İspanya harekete geçtiğinde durdurulamaz" ifadelerini kullandı.

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ANKETLERDE TABLO ZORLU

Ancak anketlerde önde görünen PP ile arasındaki farkı üç puanın altına indirmeyi başaran İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) için tablo hala zorlu. Sağın, aşırı sağla koalisyon kurarak bir sonraki hükümeti oluşturması olasılıklar arasında.

Peş peşe yayımlanan anketler, PP'nin seçimi birinci sırada tamamlayacağını ancak tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor. Bu durumda parti, Vox ile anlaşmaya ihtiyaç duyacak.

176 SANDALYE GEREKİYOR

İki partinin toplamda, İspanya'nın 350 sandalyeli Temsilciler Kongresi'nde çoğunluk için gereken 176 sandalyenin oldukça üzerine çıkması bekleniyor.

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PSOE'nin son anda oylarını artırarak seçimi birinci sırada tamamlaması durumunda bile parlamentodaki sandalye dağılımı, partinin Sol Geniş Cephe ittifakındaki ortaklarının ve bölgesel milliyetçi partilerin desteğiyle yeni bir koalisyon hükümeti kurmasını zorlaştırıyor.

Sanchez'in konut krizini seçim kampanyasının merkezine yerleştirmesi, bir yandan odağını yakın çevresini hedef alan yolsuzluk iddialarından uzaklaştırmasına, diğer yandan da hükümetinin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan krizi yönetme biçimine yönelik yoğun eleştirileri geride bırakmasına olanak sağladı.

Ceuta'daki kriz, yaklaşık 80 bin kişinin 48 saat içinde komşu Fas'tan bölgeye geçmesiyle patlak vermişti.

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Ancak hükümetin yeniden ivme kazanan seçim kampanyası, ekim ayının sonunda yaşanan ve 69 kişinin hayatını kaybettiği, İspanya'da yalnızca dokuz ay içinde meydana gelen ikinci ölümcül tren kazasının ardından darbe aldı.

PP ve Vox, iki tren kazasını da hükümetin İspanyolların güvenliğini sağlama konusundaki en temel sorumluluğunu yerine getirememesinin kanıtı olarak gösteriyor.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, geçen hafta iki lider arasında televizyonda yayımlanan karşılıklı tartışmada izleyicilere seslenerek, "İspanya düzgün bir başbakanı hak ediyor ve Sanchez böyle biri değil" dedi.

Sanchez ise hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, İspanya'nın 2018'de göreve geldiği döneme kıyasla daha iyi durumda olduğunu savundu.

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"Benim hükümetim kusursuz değildi, hatalar yaptım" diyen Sanchez, "Ancak her zaman doğru yönde yönetim sergilediğimizin de tamamen farkındayım" ifadelerini kullandı.

Başbakan, erken genel seçimi aynı zamanda ilerici güçlerle gerici güçler arasında keskin bir tercih olarak sunmaya çalışıyor. Bu ayrımın en belirgin örneği ise PP'nin Vox ile olası ittifakı.

Sanchez, erken seçim kararını duyururken İspanyollara, "Ülkemizin geriye mi gitmesini yoksa ilerlemeye devam etmesini mi istediğinize ve toplumun çoğunluğunun çıkarları için çalışan bir hükümeti mi tercih ettiğinize karar vermelisiniz" diye seslendi.

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Hükümet, son günlerde sosyal adalet ve eşitliğe bağlılığını vurgulamak amacıyla 100 milyon euronun üzerindeki servetlere yeni vergi getirilmesini önerdi. Bu vergiden elde edilecek gelirin çocuk bakımı, konut ve kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor.

PP ise vergileri düşürme, 1 milyon konut inşa etme ve "ülkenin hedeflerini ve özgüvenini yeniden tesis etme" vaatlerinde bulunuyor.

Vox'un seçim programında ise Ceuta'daki kitlesel geçiş nedeniyle Sanchez ve hükümet üyelerinin "vatana ihanet ve devlet güvenliğine karşı suçlar" kapsamında yargılanması çağrısı öne çıkıyor. Parti ayrıca kuralsızlaştırma, "yeniden göç" (remigration) politikası ve konut ile kamu hizmetlerine erişimde İspanya doğumlulara yurt dışında doğanlardan öncelik tanınmasını savunuyor.

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PP'nin önceki lideri Pablo Casado, Vox'u ve ideolojisini açıkça reddetmiş, partiyi "korku, öfke, kızgınlık ve intikam üzerine kurulu bir siyaset" yürütmekle suçlamıştı.

Buna karşın PP, Vox ile bölgesel koalisyon hükümetlerine defalarca katıldı. İki parti şu anda İspanya'nın dört özerk bölgesini birlikte yönetiyor.

Son günlerde PP ve Vox, seçimin adilliğini ve şeffaflığını da sorgulamaya çalışıyor. Hükümetin posta yoluyla kullanılan oyları manipüle edebileceğine ilişkin herhangi bir kanıta dayanmayan iddialar ortaya atılıyor.

Vox lideri Santiago Abascal da herhangi bir kanıt sunmadan Sánchez'in demokrasiyi zayıflatmaya ve ülkenin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.