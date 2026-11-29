Yıl 1959… İstanbul sıcak bir yaz mevsimi yaşıyordu. Haliç kıyılarında faaliyet gösteren fabrikalar, bölgeyi şehrin önemli sanayi merkezlerinden biri haline getirdi. Hasköy ve Sütlüce'deki fabrikalarda çalışan işçiler, çevredeki mahallelerde aileleriyle birlikte yaşıyordu. Haliç'in iki yakası arasında ulaşımı sağlayan teknelerin yanı sıra sahil boyunca çok sayıda kayık ve sandal bulunuyordu. Yaz aylarında mahalle sakinlerinin bir kısmı serinlemek için Haliç kıyılarına iniyordu. O gün işlenecek bir cinayet vakası yıllarca konuşulacaktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KOCASINI ARADI

Takvim yaprakları 2 Ağustos Pazar gününü gösteriyordu. Sabahın erken saatlerinde Sütlüce'de bir kadın, gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi. Üç çocuk annesi 27 yaşındaki Nermin, sabah uyandığında kocasını yatağında bulamadığını, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Kadının telaşlı hali çevredekileri de endişelendirdi. Mahalledeki bir fabrikada 10 yıldır bekçilik yapan Hasan'ı tanıyan mahalle sakinleri, kayıp adamı aramaya başladı. Aramalar fabrikanın çevresinden Haliç kıyılarına kadar genişledi. Sahilde bulunan kayıkların ve sandalların çevresi kontrol edildi.

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CESEDİ DENİZDEN ÇIKTI

Bir süre sonra Sütlüce'deki depoların önünde, denizde bir erkek cesedi görüldü. Kıyıya çıkarılan cesedin, sabahtan beri aranan Hasan'a ait olduğu anlaşıldı. Kocasının cesedini gören Nermin gözyaşlarına boğuldu. Çevredekiler Hasan'ın intihar etmiş olabileceğini düşünüyordu. Durum polise bildirildi.

CİNAYET MASASI ŞEFİ OLAY YERİNE GELDİ

İntihar ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube 1. Kısım Amiri, dönemin Cinayet Masası Şefi Şeref Kılıçtakan, ekibiyle birlikte Sütlüce'ye geldi. Olay yerinde toplanan kalabalık arasında Hasan'ın neden intihar etmiş olabileceği konuşuluyordu. Bazıları ailevi sorunlarının olabileceğini düşünüyordu. Nermin ise kocasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor gibi görünüyordu.

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AYAKKABILARIN DÜZENİ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Şeref Kılıçtakan, çevredekilerin anlattıklarını dinledikten sonra olay yerini incelemeye başladı. Hasan'ın üzerinde sadece atlet ve iç çamaşırı vardı. Vücudunda kurşun ya da kesici alet izi yoktu. Ayakkabıları ise sahilde düzgün bir şekilde duruyordu. Cinayet Masası Şefi'nin dikkatini çeken ilk ayrıntılardan biri bu oldu. Hasan gerçekten intihar etmek istediyse neden gece yatağından kalkıp sadece iç çamaşırlarıyla sahile geldi? Ayakkabılarını neden bu kadar düzgün bir şekilde bıraktı? İntihar ihtimalini göz ardı etmeyen Kılıçtakan, Hasan'ın yaşadığı evi de görmek istedi.

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EVDEKİ DÜZEN ŞÜPHELENDİRDİ

Nermin, polisleri evlerine götürdü. Kocasının ayrı bir odada uyuduğu yatağı ve kıyafetlerini gösterdi. Sabah uyandığında Hasan'ın evde olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine dışarı çıkarak kocasını aramaya başladığını anlattı. Şeref Kılıçtakan, evde yaptığı incelemede bir başka ayrıntıya dikkat etti. Hasan'ın yattığı söylenen yatak oldukça düzenliydi. Kıyafetleri de düzgün bir şekilde duruyordu.

YATAK DAĞINIK DEĞİLDİ

Gece yatağından kalkarak intihar etmeye giden bir adamın, evden ayrılmadan önce yatağını toplaması pek alışıldık bir davranış değildi. Üstelik kıyafetlerini bile giymeden evden çıkmıştı. Sahildeki ayakkabılar, Hasan'ın üzerindeki kıyafetler ve evdeki düzen, Cinayet Masası Şefi'nin intihar ihtimaline şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Kılıçtakan, soruşturmasını genişletmeye karar verdi.

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13 YAŞINDAKİ KIZ GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Şef Kılıçtakan önce Nermin'i dinledi. Nermin, kocasının başka bir odada yattığını, sabah uyandığında odaya gidip baktığını ve kocasını göremediğini söyledi. Aralarında herhangi bir sorun olmadığını da dile getirdi. Kadının anlattıkları Cinayet Masası Şefi'nin şüphelerini gidermedi. Kılıçtakan bu kez evde bulunan çocuklarla sohbet ederek bilgi edinmeye çalıştı. Hasan'ın 13 yaşındaki kızı, gece evde bir gürültü duyduğunu anlattı. Gürültünün nedenini annesine sorduğunda, eve hırsız girmiş olabileceğini söyleyerek kendisini sakinleştirmeye çalıştığını belirtti. Küçük kızın anlattıkları Kılıçtakan'ın şüphelerini artırdı. Cinayet Masası Şefi artık Hasan'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Şüphelerin merkezinde ise karısı Nermin vardı.

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ORTAYA ÇIKAN SORU İŞARETLERİ

Cinayet Masası Şefi için olayın bir numaralı şüphelisi Hasan'ın karısı Nermin'di. Ancak kadını suçlamak için henüz çok erkendi. Kılıçtakan bunun için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Hem Nermin'in hem de Hasan'ın çevresi mercek altına alındı. Eğer Hasan cinayete kurban gittiyse ve bu işte Nermin'in parmağı varsa, kadına yardım eden birileri de olabilir miydi? Peki, bir başkası Nermin'e neden yardım edecekti? Şef Kılıçtakan'ın üzerinde durduğu ihtimallerden biri, kadının gizli bir sevgilisinin olabileceğiydi.

FABRİKALARDA GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA

Polis şefi, kadının başka bir erkekle ilişki yaşıyor olabileceği ihtimalinden hareketle araştırmasını sadece Hasan'ın çalıştığı yerle sınırlı tutmadı. Çevredeki fabrikalar ve iş yerleri de mercek altına alındı. Olayın ardından bölgeden ayrılan, işine gelmeyen veya davranışlarıyla dikkat çeken kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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17 YAŞINDAKİ GENÇ İŞE GELMEDİ

Araştırmalar sırasında Hasan'ın çalıştığı fabrikanın bitişiğindeki mermer atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Salih adlı bir gencin işe gelmediği öğrenildi. Üstelik iş yerindeki ustasına da haber vermedi. Bu durum polis şefinin dikkatini çekti. Kısa bir süre sonra Salih'in evinde de olmadığı tespit edildi.

BİR YILDIR GİZLİ İLİŞKİ YAŞIYORLARDI

Mahallede adım adım araştırma yapan polis şefi, çevredeki esnafla görüşmeye başladı. Kılıçtakan, gizli bir ilişki varsa bunu bilen birilerinin de olabileceğini düşünüyordu. Araştırmalar sırasında mahalledeki bir bakkalla görüştü. Bakkal, Salih ile Nermin'in gizli bir ilişki yaşadıklarını ve birbirlerine gönderdikleri mektupları kendisinin ulaştırdığını anlattı. Elde edilen bu bilgi, olayın perde arkasının aydınlatılması açısından önemli bir gelişme oldu.

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SALİH BABASIYLA SİNOP'A YOLA ÇIKTI

Ulaşılan bu bilginin ardından Şef Kılıçtakan ve ekibi, Salih'in peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda Salih'in babasıyla birlikte memleketi Sinop'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldığı belirlendi. Salih, Karadeniz'e doğru yol alan Erzurum vapurundaydı.

KARADENİZ'E UZANAN TAKİP

Şeref Kılıçtakan ve ekibi, şüphelinin İstanbul'dan ayrıldığını öğrendiğinde vakit kaybetmeden harekete geçti. Erzurum vapurunun Karadeniz kıyısındaki limanlara uğrayarak Sinop'a gideceği öğrenildi. Salih'i yakalamak üzere Zonguldak'a bir polis ekibi gönderildi. Tüm bu çalışmalar gizlilik içinde yürütüldü.

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Bir yandan İstanbul'da Nermin'in başka ilişkilerinin olup olmadığı araştırılırken diğer yandan Karadeniz'de yolculuğunu sürdüren vapur takip ediliyordu. Zonguldak'a ulaşan polis ekibi, Erzurum vapurunun limandan ayrıldığını öğrendi. Salih hala vapurdaydı ve Sinop'a doğru gidiyordu.

KAPTANLA BAĞLANTI KURULDU

Polis bu kez vapurun kaptanıyla bağlantı kurdu. Vapurun rotasını öğrenen ekipler, şüphelinin yakalanması için Sinop'ta hazırlık yaptı. Zonguldak'a gönderilen polis ekibi de yoluna devam ederek Sinop'a ulaştı. Erzurum vapuru Sinop Limanı'na geldiğinde polis Salih'i bekliyordu. İstanbul'dan ayrılarak memleketine giden 17 yaşındaki Salih, Sinop'ta yakalandı ve sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

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SORGUDA KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Salih'in yakalanmasıyla soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Cinayet Masası ekipleri, genç işçinin Hasan'ın ölümüyle bağlantısını araştırdı. Salih'in sorgusunda, mermer fabrikasından eski arkadaşı Cemal'in de adı geçti. Polis, Cemal'i de yakalayarak gözaltına aldı. Nermin, Salih ve Cemal ayrı ayrı sorgulandı.

ÖNCE “HABERİM YOKTU” DEDİ

Başlangıçta kocasının ölümünden haberi olmadığını söyleyen Nermin, Salih'in yakalanmasının ardından daha fazla direnemedi. Salih de sorgusunda Hasan'ın ölümüne ilişkin bildiklerini anlattı. Yapılan soruşturmada Sütlüce'de intihar ettiği düşünülen iki çocuk babası Hasan'ın öldürüldüğü ve ölümüne intihar görüntüsü verilmek istendiği ortaya çıktı.

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KAN DONDURAN İFADELER

Yapılan sorguda Nermin, kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttüğünü itiraf etti. Kocasını neden öldürtmek istediğini ve cinayeti nasıl planladıklarını şöyle anlattı: “Evet, onu ben öldürttüm. Son zamanlarda beni dövüyor, sokağa atıyor, ‘Artık bu eve gelme, istediğin yere git’ diyordu. Birkaç defa komşular araya girip bizi barıştırdı. Kocamın yaptığı kötü muameleyi bir seneden beri sevdiğim Salih'e anlattım. ‘Beni bu adamın elinden kurtar’ dedim. ‘Merak etme, onun vücudunu ortadan kaldırırız’ dedi.”

“Olaydan önceki gün, yani cuma günü Salih'le Eyüp Pazarı'nda buluştuk. Kendisine bir kilo üzüm, iç çamaşırı ve gömlek hediye aldım. Dönüşte planımızı tasarladık. Hasan'ın ölümüne denizde boğulma süsü verecektik.”

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“İŞİMİZİ TAMAMLADIK”

Nermin, cinayetin işlendiği gece evde yaşananları ise şöyle anlattı:

“Gece yarısı geldiler. Salih ile Cemal odaya girdiler. Ne yaptıklarını bilmiyordum. Kızım uyandı ve bana ne olduğunu sordu. ‘Eve hırsız girmiştir’ diyerek kızımı ikna ettim. Bir süre sonra Salih, ‘İşimizi tamamladık. Ben yarın köye gidiyorum. Döndüğümde evleneceğiz’ dedi ve uzaklaştı.”

“AYAKKABILARINI SAHİLE BIRAKTIM”

Nermin, cinayetin ardından yaptıklarını da tek tek anlattı:

“Sabah erken saatlerde kalkıp odaya girdim. Hasan'ın yatağını eski odaya taşıdım. Elbiselerini her zamanki gibi astım. Ayakkabılarını alarak cesedinin atıldığı yere bıraktım. Eve döndüm. Bitişikteki depoların bekçilerini buldum. ‘Kocam yatağında yok’ diyerek ağlamaya başladım. Birlikte sahil boyunca dolaştık. Salih geldi. Hasan'ın yüzükoyun duran cesedini gördük ve olayı polise haber verdik.”

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“KOCASINDAN BIKTIĞINI SÖYLERDİ”

Cinayeti itiraf eden 17 yaşındaki Salih ise Nermin'in kendisinden neden yardım istediğini şöyle anlattı: "Nermin bana kocasından bıktığını söyler, kocasının döverek morarttığı yerlerini gösterirdi. ‘Beni ondan kurtar’ diye yalvarırdı. Hatta kocasını ortadan kaldırmazsam kendisini evimin önünde asacağını bile söylerdi.”

“2 BİN LİRA İSTEDİ”

Eski iş arkadaşı Cemal'in cinayete nasıl dahil olduğunu da anlatan Salih, ifadesini şöyle sürdürdü:

“Dayanamadım. Kabul ettim. Bu işi yalnız yapamazdım. Eskiden mermer fabrikasından tanıdığım Cemal'e durumu anlattım. 2 bin lira istedi. Ben de Nermin'e söyledim. ‘Hasan'ın vücudunu ortadan kaldırırsanız bu parayı veririm’ dedi. Bunun üzerine Cemal'e parayı iş bittikten sonra vereceğimi söyledim. Anlaştık.”

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“HASAN GIK DEMEDEN ÖLDÜ”

Cinayet gecesi yaşananları da anlatan Salih, ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Gece Cemal'le yavaşça odaya girdik. Hasan uyuyordu. Cemal yanına gitti. Ben kımıldamasın diye ayaklarından tuttum. Hasan gık demeden öldü. Birkaç dakika bekledik. Sonra cesedini denize attık. Beni baştan çıkaran ve bu cinayeti işlemeye teşvik eden Nermin'dir.”

CEMAL SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Nermin ve Salih, Hasan'ın öldürülmesine ilişkin itiraflarda bulunurken Cemal suçlamaları kabul etmedi. Cinayete karışmadığını savundu. İstanbul polisinin yaklaşık 48 saat süren çalışması sonucunda intihar ihbarıyla başlayan soruşturma, üç kişinin gözaltına alındığı bir cinayet dosyasına dönüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nermin, Salih ve Cemal adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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ADLİYE ÖNÜNDE BÜYÜK TEPKİ

Sütlüce'de yaşanan cinayet, kısa sürede İstanbul'da duyuldu. Şüphelilerin adliyeye getirildiğini öğrenen çok sayıda kişi adliye önünde toplandı. Nermin, tutuklanmasının ardından cezaevi aracına bindirilirken kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Kadını yuhalayan kalabalığın arasından yüzüne tükürenler de oldu.

ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nermin, Salih ve Cemal cezaevine gönderildi. Sütlüce'de bir pazar sabahı intihar ihbarıyla başlayan soruşturma, Cinayet Masası Şefi Şeref Kılıçtakan ve ekibinin çalışmasıyla 48 saat içinde aydınlatıldı. Olay, 1959 yılının dikkat çeken cinayet vakalarından biri oldu.