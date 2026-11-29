Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 25 puan topladı. Beşiktaş, derbi öncesinde puan tablosunun 4. sırasında yer alıyor.

Okan Buruk idaresinde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgiyle hanesine 31 puan yazdırdı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 6 puan önünde lider girdi.

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Tüpraş Stadı'nda yarınki derbi, hem 100 yılı aşan rekabete yeni bir sayfa daha ekleyecek hem de bu sezonki şampiyonluk yarışını etkileyecek. Derbide golcülerin performansı ise skoru belirleyecek en büyük etken olacak.

Ligde bu sezonun 12 haftalık bölümünde siyah-beyazlılar 27 kez gol sevinci yaşarken sarı-kırmızılılar ise 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte Dusan Vlahovic 11, Leandro Trossard ve Vaclav Cerny 3'er, Orkun Kökçü ve İlhan Fakılı 2'şer, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Amir Murillo, Junior Olaitan, Ernest Poku ve Hyeon-gyu Oh birer kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda ise Victor Osimhen 9, Yunus Akgün 3, Abdülkerim Bardakcı, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz 2'şer, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mario Lemina ve Deniz Gül birer kez ağları sarstı.

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Galatasaray'ın bir golünü ise Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Alban Lafont kendi ağlarına gönderdi.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ VLAHOVIC

Sırp santrfor Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımın derbideki en büyük kozu olacak.

Sezon başında transfer edilen Vlahovic, Beşiktaş formasıyla 10 Süper Lig maçında forma giydi.

İlk maçında gol bulamayan 26 yaşındaki santrfor, sonraki haftalarda attığı 11 golle kısa sürede Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe derbisinde 1 gol bulan Vlahovic, Galatasaray'a karşı da skor üretip formunu sürdürmeyi hedefliyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA KANATLARDAN 9 GOL

Siyah-beyazlılar, kale dışında bu sezon her mevkiden gol katkısı alıyor.

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Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, birer golle takımlarına katkı verdi.

Orta sahada Orkun Kökçü'den 2, Junior Olaitan'dan ise 1 gol desteği alan siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları ise Süper Lig'de rakip filelere gönderilen 27 golün 9'una imza attı.

Kanatlarda görev yapan Leandro Trossard ve Vaclav Cerny 3'er, İlhan Fakılı 2 ve Ernest Poku 1 kez takımı lehine skoru değiştirdi.

OSIMHEN İKİNCİ YARIDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen sevinci yaşanıyor.

Son üç resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Nijeryalı golcü, derbide takımının en büyük kozlarından olacak.

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Beşiktaş'a karşı maç kadrosunda olması beklenen 27 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde 8 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

OSIMHEN, BEŞİKTAŞ'A 2 GOL ATTI

Galatasaray'da Victor Osimhen, daha önce Beşiktaş'a karşı forma giydiği 4 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan 4 müsabakada görev yaptı. Siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıktığı ilk maçta gol atan Osimhen, sonraki iki mücadelede suskun kaldı.

Deneyimli golcü, iki maçlık suskunluğunu geçen sezon 1-0 kazanılan derbide bozmuştu.

Ayrıca sarı-kırmızılı formayla Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'ın da siyah-beyazlılara karşı 1'er golü bulunuyor.