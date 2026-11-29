Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.’nin yaşadığı siteye geldi. Ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, elindeki satırla Y.G.'ye saldırmak istedi.

Kadın evine kaçarken şüphelinin cama fırlattığı satır, camı kırıp evin içine düştü. Kadının yaşadığı korku ve panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANI CEP TELEFON KAMERASINA YANSIDI

DHA'nın haberine göre görüntülerde şüphelinin evin camına satırı atıp kırdığı görülürken, evdeki çocukların da korkarak çığlık attığı duyuldu. İhbarla olay yerine gelen polisler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Şüpheli S.G.’nin boşanma aşamasındaki eşi Y.G.’ye, sığındığı ablasının evinde saldırdığı ortaya çıktı.

Bir süredir ayrı bulunan ve eşi S.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Y.G., 2 çocuğuyla birlikte ablasının evine sığındı.

15 Temmuz 2026 tarihinden itibaren boşanma davası yürüttüklerini belirten Y.G., paylaştığı videoda “15 Temmuz’dan beri ailem olarak şahısla mücadele ediyoruz. Kendisinin uzaklaştırma kararı var. Her seferinde ihlal ediyor. Ben ve çocuklarım yaşamak istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bana ve çocuklarıma yardımcı olmalarını istiyorum Ben ve çocuklarım ölmek istemiyoruz. Çocuklarımın eğitim hayatını mahvetti. Ölüm korkusundan dışarı çıkamıyorum. Hayatıma devam edip çalışamıyorum” dedi.