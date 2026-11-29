08:30 29/11/2026

ERZURUMSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU

Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı.

İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti. 2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 ile kazanmıştı. Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı. Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.