Fenerbahçe Erzurumspor FK maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor... Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son 3 maçını kaybeden Erzurumspor Futbol Kulübü ise Kadıköy deplasmanına kötü gidişatı durdurmak için çıkıyor. Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesine dair tüm detaylar...
Fenerbahçe'de Erzurumspor FK öncesi yapılan açıklamada, genç stoper Kojo Oppong'un kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
ÇUBUKLU FORMA İLE SAHADA OLACAK!
Fenerbahçe, Erzurumspor FK mücadelesine çubuklu forma, beyaz şort ve konçla sahaya çıkacak!
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
ARCHIE BROWN DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuşacak. Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.
Cezasını tamamlayan Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
FORM DURUMLARI NE?
Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa arenasında iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, ligde ise son olarak Kocaelispor ile 2-2 berabere kalmıştı. 12 haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 20 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Son 3 maçını kaybeden Erzurumspor Futbol Kulübü ise Kadıköy deplasmanına kötü gidişatı durdurmak için çıkacak. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Doğu Anadolu ekibinin zorlu maç öncesi 14 puanı bulunuyor.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
ERZURUMSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU
Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı.
İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti. 2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 ile kazanmıştı. Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı. Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
REKLAM
FENERBAHÇE - ERUZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
ÖNERİLEN VİDEO
Lilya İrem Salman'ın evinde yangın çıktı
Oyuncu Lilya İrem Salman'ın evinde patlayan mum nedeniyle yangın meydana geldi