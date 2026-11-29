Büyükşehir'den öğretmenlere 'Müze Elçisi' eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, müzelerin öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Müze Elçisi Öğretmen Eğitimi' programı başladı. Programa katılan 75 öğretmen, 6 farklı müzede gerçekleştirilen atölye çalışmaları... Daha Fazla Göster Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, müzelerin öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Müze Elçisi Öğretmen Eğitimi' programı başladı. Programa katılan 75 öğretmen, 6 farklı müzede gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını keşfedip öğrencilerine aktaracak. (İHA) Daha Az Göster