Boşanma aşamasındaki karısını takip edip evin camını satırla parçaladı!
Bursa'da korkunç bir görüntü kaydedildi. Kentte boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen kişi, elindeki satırla saldırmak istedi. Korku içinde eve sığınan kadının ardından evin camına satır fırlatan saldırgan, camı tuzla buz etti. Kadının büyük korku yaşadığı ve camın parçalandığı anlar kameraya yansıdı
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen kişi, elindeki satırla saldırmak istedi. Korku içinde eve sığınan kadının ardından evin camına satır fırlatan saldırgan, camı tuzla buz etti. Kadının büyük korku yaşadığı ve camın parçalandığı anlar kameraya anbean yansıdı.
İHA'nın haberine göre korkunç olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye geldi.
Eşine ölüm tehditleri savurduğu öne sürülen saldırgan, elindeki satırla kadına saldırmak istedi. Korkuya kapılan kadın eve sığınırken, saldırgan bu kez evin penceresine satır fırlattı.
Cama isabet eden satır evin içine düşerken, şans eseri kimseye bir zarar gelmedi.
İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kadının yaşadığı korku dolu anlar ise kameraya anbean yansıdı.