Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Johan Elmander, yarın oynanacak Beşiktaş -Galatasaray derbisini, Galatasaray kariyerini, Türkiye'deki günlerini HT Spor'a değerlendirdi. Johan Elmander, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

🔹 "Beşiktaş'a 2 gol attığım maçı unutamam."

🔹 "Galatasaray gerçekten çok sevdiğim bir kulüp. Onlarla gurur duyuyorum."

🔹 "Deniz Gül bana geçmişi hatırlattı. Sahada olması gereken ruh tam olarak bu."



🎙️ Johan Elmander, HT Spor'a derbiyi değerlendirdi.



🔗 @ccelikcagatay pic.twitter.com/1axJ8OPumb — HT Spor (@HTSpor) November 29, 2026

İşte Johan Elmander'in HT Spor'a özel açıklamaları:

"EN UNUTULMAZ ANIM BEŞİKTAŞ'A 2 GOL ATTIĞIM MAÇ"

"Oynadığım derbiler arasında en unutulmaz anım Beşiktaş'a karşı iki gol attığım o maç olmalı. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde, üstelik son dakikalarda bulduğum golle 3-2 kazandığımız o karşılaşma gerçekten tarifi imkansız, harika bir histi. Bugün bile ne zaman Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacağını duysam aklıma ilk gelen anı hep o maç olur. O 90. dakika golü mükemmel, inanılmaz bir andı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdikten sonra taraftarlara doğru koşmam, takımca sahanın köşesine gidip o sevinci hep birlikte yaşamamız gerçekten büyüleyiciydi. Çok özel bir duyguydu. Böyle büyük maçları son dakikalarda kazanmanın tadı her zaman bambaşkadır."

REKLAM

"İSTANBUL'DAKİ DERBİLER BAMBAŞKA SEVİYE"

"İstanbul derbilerini kariyerimdeki diğer büyük maçlardan ayıran en temel şey Türkiye'deki insanların futbola duyduğu inanılmaz tutku. Atmosfer maçtan günler öncesinde oluşmaya başlıyor. Kariyerimde Kopenhag ve Stockholm'de de çok büyük derbilere çıkma şansı buldum ama İstanbul'daki derbiler bambaşka bir seviye. Stadyumdaki ve stat çevresindeki o enerji, herkesin günler öncesinden sadece bu maçı konuşması gerçekten inanılmaz. Galatasaray formasıyla bu atmosferi yaşadığım için çok mutluyum."

"GALATASARAY ÇOK SEVDİĞİM BİR KULÜP"

"Karşılaştığım en zorlu Beşiktaş savunmacısı için tek bir isim vermem oldukça güç çünkü o dönem gerçekten çok kaliteli stoperleri vardı. Zaten Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor'a karşı oynadığınız her maç çok zorludur. Derbilerin kendine has bir ruhu vardır, her biri kendi hikayesini yazar. Bu yüzden tek bir oyuncuyu öne çıkarmam doğru olmaz. Galatasaray'ı ve Süper Lig'i hala yakından takip ediyorum. Türkiye'de görüştüğüm pek çok arkadaşım var, onlarla sürekli iletişim halindeyim. Vakit buldukça maçları da kaçırmamaya çalışıyorum. En son Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup ettikleri karşılaşmayı izledim. Galatasaray gerçekten çok sevdiğim bir kulüp, bu yüzden kalbim ve gözüm hep üzerlerinde."

REKLAM

"FORVET HATTINA İNANCIM TAM"

"Drogba, Gomez, Icardi ve Osimhen, hepsi de harika santraforlar ve Galatasaray için muazzam işlere imza attılar. Onlar birer megastar. Katkıları sadece attıkları gollerle sınırlı değil, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynarken sergiledikleri duruşla da çok değerliler. Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Drogba ile yan yana oynama şansına eriştim ama sonrasında Galatasaray formasını terleten diğer golcüleri izlemek de büyük bir keyifti. Galatasaray'ın şu an harika bir kadrosu var ve sahada çok iyi bir futbol sergiliyorlar. Bunu Şampiyonlar Ligi arenasındaki performanslarıyla da net bir şekilde kanıtlıyorlar. Ayrıca takımı nasıl yöneteceğini ve ne yapması gerektiğini çok iyi bilen üst düzey bir teknik direktöre sahipler. Bu yüzden mevcut kadroya da forvet hattına da inancım tam."

REKLAM

"GALATASARAY'IN KAZANACAĞINI BİLİYORUM"

"Derbiler doğası gereği her zaman kıran kırana, başa baş geçer. Böyle maçlarda çok fazla gol pozisyonu bulamazsınız. Bu yüzden kale önünde çok keskin olmalı ve yakaladığınız fırsatları mutlaka değerlendirmelisiniz. Ancak işin savunma kısmı da en az hücum kadar kritik. Beşiktaş kendi sahasında varını yoğunu ortaya koyacak ve Galatasaray'ın işini zorlaştıracaktır. Rakibi kitlemek adına savunmada hata yapmamak, maç boyunca keskin ve tetikte kalmak kazanmanın anahtarı olacak. Derbi için temennim; hayır, aslında temenni etmiyorum, Galatasaray'ın kazanacağını biliyorum. Belki tek farklı bir galibiyet olur. Skor 1-0 mı yoksa 2-1 mi biter bilemem ama sahadan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle Galatasaray olacak."

REKLAM

"SAHADA OLMASI GEREKEN RUH BU"

"Deniz Gül'ün Aston Villa maçındaki görüntüsü bana kendi Cluj maçımı biraz hatırlattı. Takım için her şeyini ortaya koymaktan bahsediyorum. Rakip topa vururken tereddüt etmeden kafasını öne uzatması, burnuna aldığı darbeye rağmen sırf o golü atmak için kendini feda etmesi... Kadroda böyle oyunculara sahip olmak çok kıymetli. Bu onun gerçek bir savaşçı olduğunu ve kulüp için her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Geçen gün kendisiyle mesajlaşıp burnunun nasıl olduğunu da sordum. Harika bir karakter ve Galatasaray forması giydiği için çok mutluyum. Sahada olması gereken ruh tam olarak bu; her zaman her şeyini vermek. Maçtan sonra kendisine mesaj attığımda da sahada ortaya koyduğu bu karakterden dolayı duyduğum büyük saygıyı ilettim. Ona verebileceğim tek tavsiye şu: Aynen böyle çalışmaya devam et. Eline geçen fırsatları iyi değerlendirmelisin ve bence o da şu an tam olarak bunu yapıyor. Kulüpte işlerinin yolunda gitmesine onun adına çok seviniyorum. Her zaman söylediğim gibi; ister stadyumda olun ister evinizde, televizyonun başında, takımınızı sonuna kadar destekleyin. Böyle zorlu bir derbide oyuncuların o ruha ve tribün desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Zaten Galatasaray taraftarının kulübüne olan bağlılığını ve her şartta elinden gelenin en iyisini yaptığını çok iyi biliyorum. Pazartesi günü de bu takıma ve kadroya büyük bir sevgi vereceklerinden hiç şüphem yok."