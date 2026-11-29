Boşanma aşamasındaki eşinin peşine satırla düştü: Evi bastı, camı satırla böyle parçaladı

- Ev halkına satır fırlattı, camı tuz buz etti- Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdıBURSA (İHA) - Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs, elindeki satırla saldırdı. Korku içinde eve sığınan kadının ardından evin camına satır fırlatan şahıs, camı tuzla buz etti. Kadının ... Daha Fazla Göster - Ev halkına satır fırlattı, camı tuz buz etti- Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdıBURSA (İHA) - Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs, elindeki satırla saldırdı. Korku içinde eve sığınan kadının ardından evin camına satır fırlatan şahıs, camı tuzla buz etti. Kadının büyük korku yaşadığı, satırla camın parçalandığı anlar kameraya anbean yansıdı. (İHA) Daha Az Göster