Fenerbahçe, Lille'in genç yıldızı Ngal’ayel Mukau’yu radarına aldı!
Lille forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau, Fenerbahçe'nin radarına girdi. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile ilgilendiği öne sürüldü.
Rudy Galetti'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli de 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Mukau'nun Lille ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak genç futbolcunun ocak transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe ve Napoli'nin oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Ngal'ayel Mukau bu sezon Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de toplam 16 maça çıkıp 1087 dakika süre aldı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, Lille ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.