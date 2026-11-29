Oyuncu Lilya İrem Salman'ın evinde, patlayan mum nedeniyle yangın çıktı. Olayın ardından sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Salman, yaşadığı süreci ve son durumu takipçileriyle paylaştı.

Yaşananların kendisi için oldukça korkutucu olduğunu ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, iyi olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını vurguladı. Olay anında hızla müdahale ederek özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerine ve emniyet güçlerine teşekkür eden Lilya İrem Salman; yardımını esirgemeyen komşularına, ailesine ve yanlarında olan herkese minnettar olduğunu dile getirdi. Salman, bu tür zor zamanlarda dayanışmanın, iyiliğin ve birbirine sahip çıkmanın önemini bir kez daha anladıklarını belirtti.

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"KORKUTUCU BİR DENEYİMDİ"

Genç oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Dün evimizde yaşanan yangın hepimiz için oldukça korkutucu bir deneyimdi. Neyse ki bugün iyiyiz ve en önemlisi can kaybı yaşamadık. Bu zor anlarda hızla müdahale eden, büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerine ve emniyet güçlerimize yürekten teşekkür ederim. Kapısını, desteğini ve yardımını esirgemeyen kıymetli komşularıma, aileme ve yanımızda olan herkese minnettarım. Böyle zamanlarda insan bir kez daha dayanışmanın, iyiliğin ve birbirine sahip çıkmanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor.