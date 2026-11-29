Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Oğuz Aydın, 57'de Milan Skriniar ve 88. dakikada ise Mason Greenwood kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puana yükseldi. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

F.BAHÇE TRİBÜNLERİNDEN GAZZE MESAJI

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze mesajı verdi.

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Sarı-lacivertli tribünlerde, Filistin bayrağı üzerine yazılı "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır." anlamını taşıyan İngilizce "The Pain Of Gaza Is The Shame Of The World" pankartı açıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu sırada "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

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25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Greenwood, ceza sahası dışındaki Oğuz Aydın'a pas verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top, kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.

57. dakikada fark 2'ye çıktı. Soldan kazanılan korner atışında Greenwood, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.

84. dakikada soldan kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

88. dakikada sarı-lacivertliler, 3'üncü golünü kaydetti. Kendi yarı sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzun pasla savunmanın arkasına hareketlenen Greenwood'u topla buluşturdu. Bu futbolcu iyi kontrolün ardından ceza sahasına girer girmez topa ayağının dışıyla sert vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.