Wilfried Zaha için sürpriz transfer iddiası!
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha için İngiliz basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
2023 yazında Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.
Geldiği sezon 42 maçta 2 bin 110 dakika süre alan Fildişi Sahilli yıldız, 10 gol - 5 asistlik katkı sağlayabildi.
Geçtiğimiz yaz Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanan 32 yaşındaki futbolcu burada da formadan uzak kaldı.
Fransız ekibinde 6 maçta sadece 112 dakika süre alabilen Zaha, 1 asistlik katkı sundu. Ayrıca bu sürecin bir kısmında teknik direktör Pierre Sage tarafından kadro dışı bırakıldı.
Fransız devinin yaşadığı mali problemler nedeniyle yolların ayrılması istense de, yıldız isim FIFA'nın kuralına takılıyor.
BİR SEZONDA 2 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYEBİLİR
FIFA'nın bir oyuncu bir sezonda sadece iki farklı takımda forma giyebilir kuralına takılan Zaha, bu kuraldan sıyrılmanın bir yolunu buldu.
Bilindiği gibi sezon başında Süper Kupa maçında forma giyen Zaha, FIFA'nın kuralında yer alan farklı bir madde nedeniyle bazı kurallara uyum sağladığı takdirde üçüncü bir kulüp için resmi maçlara çıkabilecek.
MLS'DEN TALİBİ ÇIKTI
Daily Mail'in haberine göre; bazı MLS takımları Wilfried Zaha'yı transfer lsitesine alıdı.
Yıldız ismin MLS'den bir kulüple anlaşması durumunda Galatasaray'ın herhangi bir zorluk çıkarmayacağı haberin detaylarında yer aldı.