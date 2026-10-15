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        Haberler Dünyadan Celine Dion Barbie bebek oldu

        Celine Dion Barbie bebek oldu

        Celine Dion, 1998 Oscar Ödülleri'nde 'Titanic' filminin tema şarkısını söylemek için sahneye çıktığı görünümüyle, Barbie bebek olarak ölümsüzleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        Barbie bebek oldu

        Celine Dion’un hastalık nedeniyle bıraktığı sahneye altı yıl sonra dönüşü bir Barbie bebekle taçlandırıldı.

        Oyuncak şirketi Mattel, Dion’u onurlandıran yeni koleksiyon bebeğini tanıttı. Bu bebek, 1998 Oscar Ödülleri’nde James Cameron’ın 'Titanic' filminden 'My Heart Will Go On' şarkısını seslendirdiği görünümünü taklit ediyor. Bebeğin kıyafeti, Dion'un 1998'deki Oscar Ödülleri töreninde 'Titanic' filminin tema şarkısını seslendirirken giydiği lacivert, uzun kollu elbiseyi birebir yansıtıyor.

        Tasarımın bir parçası olarak, 1997 yapımı gişe rekorları kıran filmde önemli bir rol oynayan "okyanusun kalbi" mücevherinden esinlenerek mavi bir kolye de yer alıyor.

        "BU BİR ONUR"

        "Kariyerimin en anlamlı anlarından birinden ilham alan bir bebekle Barbie mirasına katılmak gerçek bir onur" diyen Dion, “Umarım bu oyuncak bebek, herkesi özgüvenle kendilerini ifade etmeye, hayallerinin peşinden gitmeye ve kendi seslerinin gücüne inanmaya teşvik eder” ifadesini kullandı.

        Dion dünya çapında yaklaşık 260 milyon albüm sattı. Bu da onu, 'My Heart Will Go On' ve 'Because You Loved Me' gibi hit şarkılarıyla tanınan, pop müzik tarihinin en çok satan ve en çok ödül kazanan sanatçılarından biri yaptı.

        SAHNEYE GÖZYAŞLARIYLA DÖNDÜ

        Geçtiğimiz ay, şarkıcı Paris'teki duygusal geri dönüş konserinde sahnede gözyaşlarına boğulmuş ve büyük sağlık sorunlarının ardından geri dönme sözünü tuttuğunu hayranlarına anlatmıştı.

        Sanatçı, 2022'de 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmasının ardından planlanan 2022 Kuzey Amerika turnesine devam edemedi. Katı Kişi Sendromu, vücudun hatalı bir şekilde sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan, şiddeti değişen kas sertliği ve ağrılı spazmlara neden olan nadir bir otoimmün nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor.

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        #celine dion
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