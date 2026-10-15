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        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu

        SHOW TV'nin reytinglerin zirvesinde yer alan dizisi 'Sevdan Bir Ateş', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de ekranlara damgasını vurdu. 'Sevdan Bir Ateş' dün akşamın en çok izlenen dizisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu dolu 6'ncı bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümü; 20+ABC1’de 7.32 izlenme oranı, 18.87 izlenme payı, Total’de 7.20 izlenme oranı, 19.82 izlenme payı, AB’de ise 6.26 izlenme oranı, 17.66 izlenme payına ulaşarak tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

        Bölümün sosyal medya yansıması da güçlü oldu. #SevdanBirAteş, 4 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        6'NCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Mirza’nın vurulmasıyla sarsılan Leyla, yıllardır sakladığı acıları ilk kez dile getirirken Mirza da geçmişte ona neden inanmadığını sorgulamaya başladı. Leyla’dan yedi yıl önce yaşananları anlatmasını isteyen Mirza, “Ben sana her şeyi anlattım. Sen beni duymadın” sözleriyle yüzleşti. Yaşadıklarının hiçbirini hak etmediğini söyleyen Leyla, konuşmanın sonunda bayıldı. Mirza ise Leyla’nın yaşadığı şeylerin ağırlığını fark edip, geçmişte ona söylediklerini hatırladıkça pişmanlık duydu.

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        Leyla acılara dayanamayarak bayıldı;

        Aralarındaki buzlar yavaş yavaş erirken Mirza, Leyla ve Hüma’yı tarlaya götürdü. Leyla’nın yıllar önce kurduğu “Toprağın Sofrası” hayalini gerçeğe dönüştüren Mirza, tarlayı ona hediye etti. “Artık bir evin var. Burada, benim yanımda. Sürgün bitti” sözleri, ikisi için de yeni bir başlangıcın kapısını araladı. Konağa dönen Leyla’nın aklında ise Vuslat’ın sakladığı silah vardı. Vuslat, Mirza’nın babasının ölümüyle ilgili gerçeği saklaması karşılığında Leyla’ya konağın kapılarını sonsuza kadar açmayı teklif ederken; Leyla yaptıklarının hesabını sorana kadar gitmeyeceğini söyleyerek ona meydan okudu ve silahı bulmak için harekete geçti.

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        Leyla mezar başında;

        Bölümün finalinde Hüma, çizdiği resimle Mirza’ya anlatamadıklarını gösterdi. Resimdeki “canavarın” kim olduğunu soran Mirza’ya Vuslat’ın fotoğrafını işaret eden Hüma, babasını şaşkına çevirdi. “Annem mi?” sözleriyle büyük bir şüpheye kapılan Mirza’nın yüzleşmesi merak uyandırdı. Leyla, Cafer’in mezarında saklı olduğunu düşündüğü silahı ararken Vuslat’ın saldırısına uğradı. Mezarda silahı bulamayan Vuslat ise elindeki son kozunu kaybettiğini düşündü.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 7'NCİ BÖLÜM TANITIMINDA LEYLA’DAN VUSLAT’A SARSICI SIR

        "HÜMA MİRZA’NIN KIZI"

        Sevdan Bir Ateş’in 7'nci bölüm tanıtımında sırlar açığa çıkıyor, Leyla ile Vuslat arasındaki gerilim tırmanıyor. Hüma’ya, Mirza’nın çok iyi bir baba olacağını söylediğini hatırlatan Leyla, Destan’ın “Mirza’ya yaptıklarından sonra neye güveniyorsun?” sorusunu “Mirza’nın sevgisine güveniyorum” diyerek yanıtlıyor. Asıl büyük yüzleşme ise Vuslat’ın “Oğlumla beni düşman edemezsin” sözleriyle başlıyor. Leyla’nın “Sana bir sır vereyim mi?” diyerek Hüma’nın Mirza’nın kızı olduğunu açıklaması, tanıtıma damga vururken Vuslat’ın bu gerçeğe nasıl karşılık vereceği merak uyandırıyor. Mirza’nın “Leyla ve Hüma’yı buradan kaçıran annemmiş” sözleri ise 7'nci bölüme dair merakı daha çok arttırıyor. Mirza öğrendiği bu sarsıcı gerçekle ne yapacak?

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        İşte 'Sevdan Bir Ateş’in 7'nci Bölüm Tanıtımı;

        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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