Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı

Taksitli alışverişlere ilişkin kurallarda değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, 6 Ağustos 2016 tarihli yönetmeliğin taksitli satışları düzenleyen 12/B maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirildi, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ise yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikle, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında uygulanan genel 12 ay taksit sınırına ve farklı ürün ve hizmet grupları için belirlenen özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırıldı. Havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya gibi kategorilerdeki özel süre düzenlemeleri de bu kapsamda yer aldı.

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Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde mevcut yönetmelikteki sabit kurallar yerine Ticaret Bakanlığının alacağı kararlar esas alınacak.

Ancak bu değişiklik, bütün alışverişlerde taksit süresinin otomatik olarak uzadığı veya sınırsız taksit döneminin başladığı anlamına gelmiyor. Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde taksit sürelerini belirleyebilecek ve ilave sınırlamalar getirebilecek.

KREDİ KARTINDA BDDK SINIRLAMALARI GEÇERLİ

Düzenleme, kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki taksit sınırlarını doğrudan değiştirmiyor. Bu alandaki kurallar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenirken, Ticaret Bakanlığının yönetmelik değişikliği perakende işletmelerin taksitli satışlarına ilişkin hükümleri kapsıyor.

SATIŞ SONRASI TAKSİTLENDİRME DE KAPSAMDA

Yeni düzenleme, yalnızca bir ürün veya hizmet satın alınırken yapılan taksitli satışları kapsamıyor. Mal veya hizmet satışından sonra belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ve ödemenin ertelendiği dönemler de Bakanlığın karar yetkisi içinde bulunuyor.

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Yönetmelik değişikliğine göre Bakanlığın taksit süreleri ve ek sınırlamalara ilişkin kararları, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve üst meslek kuruluşlarına gönderilecek.