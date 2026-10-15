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        Haberler Dünya Zelenskiy, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacaklarını duyurdu

        Zelenskiy, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacaklarını duyurdu

        Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna hattında sağlanan enerji ateşkesine rağmen Rus petrol rafinelerine yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını açıkladı. Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının sürdüğü dönemde ABD'nin istihbarat desteğini "tehlikeli" biçimde geri çektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Ukrayna Rus petrol rafinelerine yeniden saldıracak

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji alanındaki ateşkes ilanına rağmen Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını açıkladı.

        Zelenskiy, Financial Times'a verdiği mülakatta Ukrayna-ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya'nın ülkesine saldırılarının sürdüğü dönemde ABD’nin istihbarat desteğini "tehlikeli" biçimde geri çektiğini ve Starlink uydu internet hizmetinin zayıflatıldığını savunan Zelenskiy, "(Rusya'daki) Rafinerilere yönelik saldırılara dair engel kalktı. Bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin enerji alanında ilan ettiği ateşkese uymak amacıyla enerji tesislerine yönelik saldırıları üç gün durdurduklarını anlatan Zelenskiy, buna karşılık Moskova'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaya devam ettiğini savundu.

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        Ukrayna lideri, ülkesinin saldırılarını durdurmasına rağmen Rus saldırılarına karşı ABD tarafından sağlanan erken uyarı bildirimlerinden mahrum bırakıldıklarını belirtti.

        SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ait uydu teknolojisi Starlink hizmetinin ülke genelinde yavaşlatıldığına, bunun cephedeki operasyonlarını aksattığına dikkati çeken Zelenskiy, Ukraynalı askeri yetkililere ABD’li mevkidaşları tarafından "Eğer enerji saldırılarını durdurmazsanız istihbaratı engelleyeceğiz." mesajının verildiğini bildirdi.

        Zelenskiy, sonrasında bunun "teknik arıza olarak sunulduğunu" öne sürerek, "Bu, teknik bir sorun değildi. Bu, bir irade meselesiydi." ifadelerini kullandı.

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        Ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair Zelenskiy, "Herhangi bir ilişkiyi bozan biz değildik." değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarını durdurma ihtimaline ilişkin soru üzerine bunun ancak ABD'nin daha fazla Patriot önleme füzesi vermesi halinde mümkün olabileceğini ifade eden Zelenskiy, daha fazla hava savunma sistemi istediklerinde ise ABD'nin buna Starlink hizmetini zayıflatarak karşılık verdiğini öne sürdü.

        "ABD ile Rusya arasındaki ticaretin ilgi çekici" olduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini kesmesinin ve Starlink hizmetini aksatmasının kendileri açısından "tehlikeli" olduğunu belirtti.

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        ABD-Ukrayna ilişkilerindeki son gelişmeler

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

        Trump, 11 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes sağlandığını" açıklamıştı.

        Trump, ayrıca Ukrayna'nın, Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması nedeniyle Zelenskiy'nin yerine "yeni bir başkan edinmesi" gerektiğini savunmuştu.

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        #Ukrayna
        #haberler
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