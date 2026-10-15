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        Haberler Magazin Elvin Levinler o videoyu sildi

        Elvin Levinler o videoyu sildi

        İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle hayat felç olurken, oyuncu Elvin Levinler'in paylaşımı tepki çekti. Levinler, gelen eleştiriler sonrasında paylaştığı videosunu kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticisi olarak da tanınan Elvin Levinler, İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

        Sağanak yağışın afete dönüştüğü anlarda Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile yer aldığı videosunu, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" sorusunu içeren bir paylaşım yaptı.

        Kent genelinde vatandaşların zor anlar yaşadığı ve olumsuzlukların yaşandığı bir sırada yapılan bu paylaşım, kullanıcılar tarafından duyarsız bulunduğu gerekçesiyle kısa sürede büyük tepki topladı.

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        Gelen yoğun eleştiriler ve tepkiler üzerine ilgili paylaşımını kısa süre içinde kaldıran ünlü isim, sonrasında "Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

        Yaşanan sel felaketinde 2 vatandaş hayatını kaybetti.

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        İstanbul'da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü

        Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR-Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.(DHA)

        #Elvin Levinler
        #oyuncu
        #istanbul
        #Sel
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