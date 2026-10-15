Oyunculuk kariyerinin ardından dijital içerik üreticisi olarak da tanınan Elvin Levinler, İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Sağanak yağışın afete dönüştüğü anlarda Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile yer aldığı videosunu, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" sorusunu içeren bir paylaşım yaptı.

Kent genelinde vatandaşların zor anlar yaşadığı ve olumsuzlukların yaşandığı bir sırada yapılan bu paylaşım, kullanıcılar tarafından duyarsız bulunduğu gerekçesiyle kısa sürede büyük tepki topladı.

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Gelen yoğun eleştiriler ve tepkiler üzerine ilgili paylaşımını kısa süre içinde kaldıran ünlü isim, sonrasında "Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan sel felaketinde 2 vatandaş hayatını kaybetti.