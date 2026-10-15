Spor yazarları Fenerbahçe'nin Aston Villa mağlubiyetini değerlendirdi: Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
"BİR TEK OĞUZ AYAKTA KALDI!"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Birmingham'da hezimete uğradı. Futbolun temel noktaları var; fizik güç, mücadele, hücumu düşünürken savunma tedbirlerini bırakmamak, çok basit hatalar yapmamak ya da bunları en azda tutmak… Dün bu önemli ilkeler Fenerbahçe adına adeta sahada yok sayıldı. Basit hatalarla yenen goller, bilhassa ilk yarıda rakibi hücumda tehdit ederken değerlendirilemeyen pozisyonlar bu sonucu doğurdu. Fenerbahçe'yi farklı Rize galibiyetinden sonra eleştirmiştim. Bir defa İsmail Kartal 15 günlük arayı fiziksel olarak hiç değerlendirmemiş. Dün de gördük ki Greenwood'un ayakta duracak hali yok, Guendouzi de eski kimliğinin çok uzağında. Bunlara bir de İsmail Yüksek eklendi… Her zaman hırslı olan ve savaşan bu futbolcuyu bugüne kadar ilk kez bu kadar etkisiz gördüm. Greenwood'u çıkarmak için neden o kadar beklendi? İki santrforu kıyaslıyorum, biri net iki gol kaçırmanın dışında Vedat Muriqi sahada yok. Karşı tarafta Jackson fırtınalar estirdi. Vedat çalım atamıyor. Günümüz futbolunda bu da büyük bir sorun. Villa Park'ta bir tek Oğuz Aydın'ı ayrı tutarım. Takımı pozisyonlara taşıyan bir numaralı isimdi. Ondan sonra gelen isim de Archie Brown'dı. Eğer bir takım topla rakibinden fazla ya da eşit oranda oynuyorsa, sürekli hücumu düşünüyorsa 6 gol yiyip hiç atamıyorsa o takımda çok ciddi sorunlar var demektir." (SABAH)
"SAVAŞMAK YOK, HATA ÇOK, KALİTE YOK!"
Güntekin Onay: "Fenerbahçe, dün Aston Villa deplasmanında bir hazırlık maçındaymışçasına oynadı. Her şeyden önce Fenerbahçe’nin dün akşamki maçtaki mücadele gücü ve yediği gollere gösterdiği reaksiyon bir jübile maçı temposundaydı. Bakıyorsunuz maç 3-0 olmuş takımda hiçbir reaksiyon yok. Fenerbahçe’nin tüm savunma oyuncuları sanki 1 adım eksik atıyor. Sanki ayaklarında ağırlık var. Kolay çalım yiyorlar, hızlı oyuncular karşısında çaresiz kalıyorlar. İsmail Yüksek mücadele gücü yüksek, top kazanan bir oyuncu profili ancak top ayağında iken sadece basit oynaması gereken bir orta saha. Dün kaybettiği toplarda kendini aşma çabası yüzünden. Hücumda Vedat asla Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil. Çabuk değil, süratli değil, üst düzey bir tekniği yok ve sağ ayağı yetersiz. Tüm bunlara Greenwood’un gamsız futbolunu da eklersek ortaya böyle bir tablo ve maalesef böyle bir skor çıktı. Fenerbahçe, Roma karşısında herkesin söylediği gibi çok iyi bir futbol oynamadı ama çok savaştı. Dün akşam ise Villa Park’ta topla iyi işler yaptığı bölümler olsa da top rakipteyken hiç savaşmadı. Fenerbahçe’nin bir Şampiyonlar Ligi maçını üstelik de deplasmanda bir hazırlık maçı temposunda oynamaya hakkı yok." (HÜRRİYET)
"BU KAFAYLA OLMAZ!"
Engin Verel: "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak başka, Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolcular gibi oynamak başka... Bizim 'Yıldızlarımız' havaalanı yıldızı... Havada yıldız, parada yıldız, karada yıldız ama sahaya gelince işler değişiyor. İsmail Kartal maçtan önce konuşuyor, 'Bir oyun planımız var. Ama farklı bir yere giderse ona göre de planlarımız var.' Eeee ilk yarı 3-0 olunca işleyecek tek plan maç bittikten sonra ilk uçakla Türkiye'ye dönme planıdır. Son dönemde 'Rotasyon' diye bir saçmalık başladı. Eğer rotasyon yapacaksan, onu ligde yapacaksın. Şampiyonlar Ligi bir ülke futbolunun, bir takımın hit noktasıdır. Zirvesidir... Orada en iyi takımını çıkartacaksın, orada terinin son damlasına kadar savaşacaksın. Mesela Kante, Asensio, Lukaku... Böyle maçlarda oynamak için gelmediler mi. Orta sahada kaptırdığın iki basit toptan, 2 gol yedin. Eminim Kante olsa bu hatalar yapılmazdı. Ama biz hala futbol miyadını doldurmuş, son alıcısı olduğumuz sönmüş yıldızlardan medet umuyoruz. Ama bu kafayla, bu felsefeyle, bu yönetim yapısıyla, bu altyapılarla zor." (AKŞAM)
"MODERN FUTBOLUN ÇOK GERİSİNDEYİZ!"
Mustafa Çulcu: "Unai Emery genç potansiyelli oyunculara yönelerek oyun içinde dengeleri kurmaya çalışan yeni bir takım kurmuş. Taktik disiplini yüksek, rakibin hatasını bekleyebilen ve hızla hücuma çıkan oyun felsefesi ile ilk 40 dakikada attıkları 3 golle maçı bitirdiler. Yenilen ilk golden sonra Fenerbahçe oyuna ortak olduğu anlarda pozisyonlar üretti ama istediği golü bulamadı. Üstelik Aston Villa savunması güçlü bir savunmada değil. İsmail, Guendouzi, İrfan Can orta alanda top rakipteyken çok zayıf kaldılar. Bir de buna başta İsmail olmak üzere basit top kayıpları ve pas hataları eklenince Aston Villa bulduğu gollerle farkı yakaladı. Fenerbahçe ve Türk futbolu adına büyük bir hayal kırıklığı oldu. Oğuz Aydın'ın güzel oyunu arada eriyip gitti. Kaleci Ederson sanki kabul günündeydi. Avrupa coğrafyasındaki takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde iki akşam oynadığımız maçlar bize modern futbolun çok gerisinde olduğumuzu gösterdi. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana takip ettiğim UEFA'nın elit hakemi muazzam gelişim içinde ve formda. Çok başarılı bir performans gösterdi. (FOTOMAÇ)
"YAZIK, ÇOK YAZIK!"
Zeki Uzundurukan: "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına yeteri kadar önem vermediğini gördüm. Bu durum beni kahretti! Fenerbahçe, dünkü Aston Villa maçında daha yürekli, daha ateşli futbol oynamalıydı. İsmail Kartal da en güçlü ve en doğru 11'i ile çıkmalıydı Villa Park'a! Mesela tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio bu maçta oynayabilir miydi? Orta sahanın şah damarı Kante ile maça başlansa çok daha iyi olmaz mıydı? Aston Villa güle oynaya üç gol attı. Orta sahada dik duramadık, savunmada döküldük! Kante'nin yerine oynayan İsmail Yüksek, özellikle iki kez ağlarımızı sarsan Nicolas Jackson karşısında ağır çekim oyunu ile beni çok şaşırttı! Fenerbahçe adına ilk yarının en iyisi Oğuz Aydın'dı. Skor 1-0 Aston Villa lehine devam ederken, Oğuz'un Vedat'a öyle şık bir ara pası vardı ki, Vedat karşı karşıya pozisyonda topu Suzuki'ye nişanladı. Bunu atamayacaksın da neyi atacaksın Vedat! İkinci yarıda da kötü oyunumuz devam etti. İlk yarıda Nicolas Jackson, ikinci yarıda da Barkley sahneye çıktı. 72'de skor 5-0 oldu! Son sözü ise eski Beşiktaşlı Tammy Abraham söyledi. Tam tamına yarım düzine gol yedik! Yuh artık! Altı üstü Şampiyonlar Ligi diye düşünürseniz, bu ligi küçümserseniz, rotasyon derseniz 6 gol yer eve felaket bir sonuçla dönersiniz! Yazık çok yazık oldu! Olan yine yağmurda-çamurda, kışta-ayazda bu takıma gönül veren, destekleyen 25 milyon Fenerbahçeli'ye oldu!" (FOTOMAÇ)
"GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE DE TOKAT YEDİ"
Bülent Timurlenk: "Karşındaki rakip mayıs ayında İstanbul'da Avrupa Ligi kupasını kaldıran 11'inden sadece 4 futbolcuyla ve sezona da kötü bir form grafiğiyle başlayarak çıkmışsa sen de çok formda bir Roma'ya akılcı bir futbol oynamışsan umutlu olursun… İsmail Kartal, Asensio'yu ne zaman 11'de düşünmese anında bir sakatlık açıklamasının gelmesi manidar… Kante, Rize maçında yorgunluk sinyalleri veriyordu. Bu yaşta arka arkaya maça çıkması elbette normal değil. Yine de bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda çok iyi bir kesici olan İsmail'in belki de kariyerinin en kötü maçını oynamasına hiç gerek yoktu. İlk gol kornerden Guendouzi'nin uzaklaştıramadığı, Skriniar'a çarpıp giden top. İkinci golde Vedat'ın tembel topu ve İsmail'in uyumasıyla kaptırılan top… Ardından yine İsmail'in bireysel top kaybı… Orta sahada kalabalık bir kadrosu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetenekli ayak eksikliği çektiği kesin. Ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Greenwood'un da bundan etkilenip oyuna hiç girememesiyle birlikte Fenerbahçe'nin hücumdaki bir şeyler yapmaya çalışan tek adamı Oğuz Aydın kaldı. Kenarda Garnacho, Buendia, Abraham ve Goretzka'yı oturtma lüksüne sahip Unai Emery, çok kolay çözdü rakibini. İlk yarıda sadece iki faul yapan F.Bahçe, ikinci devrede fark büyürken ikili mücadelelerden daha çok rakibin gölgesini kovalayan futbolcularla sahadaydı. G.Saray'dan sonra F.Bahçe de Devler Ligi'nde ağır tokat yedi. Şimdi haftanın hakemleri açıklanır, kimse de bu maçları hatırlamaz." (SABAH)
"ANNEMİZİN LİGİ!"
Ender Bilgin: "Birleşik savunma hatasından yediğimiz erken ve basit gol bu seviyede yenecek gol değildi. Son haftalarda Guendouzi'de ciddi bir düşüş var. Golden sonra daha öz güvenliydi Fenerbahçe. Bu bölümde iki çok önemli pozisyon bulup, basitçe harcadık. Ardından İrfan-Vedat ve İsmail'in ortak hatasıyla ikinci golü gördük kalemizde. 35 yaşındaki Kante'nin dinamizmini aradık ümitsizce... Ama orta sahadaki basit top kayıpları, saçma hatalar kaderimizi belirlemeye devam etti. Maç boyunca Semedo, Greenwood kanadı hiç çalışmadı. Stoperler birbirinden kopuk oynadı. Fizik kalitemizin düşüklüğü son bölümde iyiden iyiye ortaya çıktı. Garibim Oğuz yorulana kadar çabaladı durdu ama ne çare! Günün kötülerinden İsmail'in neden olduğu penaltı golü farkı dörtledi. Sonrası tam bir moral bozukluğu, tam bir kabustu. Ne oyun düzeni kaldı, ne disiplin. Altıncı gol kabusu noktalayan gol oldu. İsmail Hoca da maçı bizim gibi izlediğine göre, fark kaçınılmazdı elbette. Sonuç mu? Maç boyunca susmayan iki bin civarındaki Fenerbahçe taraftarına selam, annemizin ligindeki şampiyonluk mücadelesine devam!" (FOTOMAÇ)
"HERKESTEN DAHA KÖTÜYDÜLER!"
Emre Bol: "Vallahi billahi yenilmeyecek takım değildi Aston Villa… Lakin Oğuz hariç sahada performans veren kimse yoktu. İngiliz ekibinden daha çok pozisyona giren, gol beklentisi istatistiğinde de önde olan Fenerbahçe'nin gol atamadan çuvalla gol yemesi açıklanabilir gibi değil! Yıllardır süregelen santrfor krizi hala devam ediyor. Ya Vedat kardeşim karşı karşıya pozisyonları atamayacaksan hangisini atacaksın? Dün gece en çok Kante'yi aradı. Neredeyse her maç öve öve bitiremediğimiz oyuncunun yokluğunda sadece Aston Villa değil her takım orta sahayı rahatlıkla ele geçirir. İsmail Yüksek dün gece resmen hat-trick yaptı. Ama tersten! Kaptırdığı 3 top Fenerbahçe kalesinde gol oldu. İsmail Kartal kafasındaki şablonla yaşıyor. Rakibe, elindeki malzemeye göre değil, kafasına göre oynatıyor Fenerbahçe'yi… Ağır mağlubiyet oldu. Herkes kötüydü ama 2 İsmail herkesten daha kötüydü. Yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek değil önemli olan… Önemli olan Fenerbahçe'yi rezil etmemek!" (FOTOMAÇ)
"TEK SORUMLU İSMAİL KARTAL!"
Halil Özer: "Fenerbahçe Avrupa tarihinin en kötü maçlarından birini oynarken kalesinde 6 gol gördü. Yumurta kolisi gibi yarım düzineyi dizip gönderdiler Fenerbahçe’yi. Kante’nin oynamaması ilk yarıda ağır bir bedel ödetti Fenerbahçe’ye. Özellikle İsmail bir iki top kaptı ama belki de kariyerinin en kötü maçlarından birisini oynadı. O kadar çok top kaybetti ki bunlar Fenerbahçe kalesine su yol elektrik olarak geri döndü. Vedat iki tanesini öyle böyle değil çok net iki pozisyonu harcadı. Ardından Oğuz’un şutu üst direkten döndü. Ev sahibi takımın neredeyse üç atağı da gol oldu. İşte her iki takımın arasındaki en belirgin fark buydu. Bir tek Oğuz’u takımdan ayrı tutuyorum. İlk yarının en iyisiydi. Ve bu adam neredeyse iki yıl Fenerbahçe’de yedek oturdu. 2. yarı ise tam bir faciaydı. Ve ne yazık ki yine İsmail sahnedeydi. Zaten 4. golden sonra tam teslimiyet oldu. Gelen gol oldu, giden gol oldu. Ama şu var. Bu maçın tek sorumlusu teknik direktör İsmail Kartal’dır. Ya arkadaş takım felakete giderken daha senin ilk yarının ortalarında duruma uyanman lazımdı. Ama yok hoca mışıl mışıl. 2. yarıya yine aynı kadroyla çıktı. Hele İsmail’i ısrarla oyunda tuttu. Böyle bir hoca olur mu arkadaş. Yazık gerçekten çok yazık..." (MİLLİYET)