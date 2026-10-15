Spor yazarları Fenerbahçe'nin Aston Villa mağlubiyetini değerlendirdi: Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"

"TEK SORUMLU İSMAİL KARTAL!"

Halil Özer: "Fenerbahçe Avrupa tarihinin en kötü maçlarından birini oynarken kalesinde 6 gol gördü. Yumurta kolisi gibi yarım düzineyi dizip gönderdiler Fenerbahçe’yi. Kante’nin oynamaması ilk yarıda ağır bir bedel ödetti Fenerbahçe’ye. Özellikle İsmail bir iki top kaptı ama belki de kariyerinin en kötü maçlarından birisini oynadı. O kadar çok top kaybetti ki bunlar Fenerbahçe kalesine su yol elektrik olarak geri döndü. Vedat iki tanesini öyle böyle değil çok net iki pozisyonu harcadı. Ardından Oğuz’un şutu üst direkten döndü. Ev sahibi takımın neredeyse üç atağı da gol oldu. İşte her iki takımın arasındaki en belirgin fark buydu. Bir tek Oğuz’u takımdan ayrı tutuyorum. İlk yarının en iyisiydi. Ve bu adam neredeyse iki yıl Fenerbahçe’de yedek oturdu. 2. yarı ise tam bir faciaydı. Ve ne yazık ki yine İsmail sahnedeydi. Zaten 4. golden sonra tam teslimiyet oldu. Gelen gol oldu, giden gol oldu. Ama şu var. Bu maçın tek sorumlusu teknik direktör İsmail Kartal’dır. Ya arkadaş takım felakete giderken daha senin ilk yarının ortalarında duruma uyanman lazımdı. Ama yok hoca mışıl mışıl. 2. yarıya yine aynı kadroyla çıktı. Hele İsmail’i ısrarla oyunda tuttu. Böyle bir hoca olur mu arkadaş. Yazık gerçekten çok yazık..." (MİLLİYET)