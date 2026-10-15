Fenerbahçe'nin hezimeti Avrupa'da manşetlerde: "Aston Villa rakibini ezdi geçti"

Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek yine 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.(İHA... Daha Fazla Göster

Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek yine 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.(İHA) Daha Az Göster