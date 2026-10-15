Fenerbahçe'nin hezimeti Avrupa'da manşetlerde: "Aston Villa rakibini ezdi geçti"
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır mağlubiyet, uluslararası spor medyasında geniş bir yankı uyandırdı. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, Villa Park'taki mücadeleyi manşetlerine taşıdı.
Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 kaybettiği müsabaka, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
"MERHAMETSİZ BİR OYUN SERGİLEDİ"
The Mirror: Aston Villa’nın merhametsiz bir oyun sergilediğini belirterek, Nicolas Jackson ve Ross Barkley’nin ikişer gol kaydettiği gecede Türk temsilcisinin adeta adeta bozguna uğradığını yazdı.
"PARAMPARÇA ETTİ"
The Sun: Nicolas Jackson ve Aston Villa’daki takım arkadaşları, Villa Park’ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Greenwood’un Fenerbahçe’sini adeta paramparça etti.
"ESKİ İHTİŞAMINI YİTİRMİŞ YILDIZLARLA DOLU FENERBAHÇE"
AS (İspanya): Unai Emery'nin takımı, Türk takımı karşısında adeta bir buldozer gibiydi. Unai Emery’nin Aston Villa’sı gol yağmuruna tuttu (6-0). Nico Jackson’dan Ross Barkley’e, Johan Manzambi ve Tammy Abraham’a kadar. Dört farklı golcü ve altı gol, Villa Park’ta Avrupa’da (neredeyse) hiç görülmemiş bir coşku yaşattı. Eski ihtişamını yitirmiş yıldızlarla dolu Fenerbahçe, rakip olamadı.
"GERÇEK BİR HEZİMET YAŞATTI"
Foot Mercato: Şampiyonlar Ligi’nde Mason Greenwood ve Mattéo Guendouzi’nin forma giydiği Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Aston Villa, rakibini tam anlamıyla ezip geçti (6-0). Maçı baştan sona domine eden Unai Emery’nin oyuncuları, oyunun her alanında rakibini geride bırakarak onlara hiçbir şans tanımadı. Aston Villa, tamamen çaresiz kalan Fenerbahçe karşısında takım ve hücumdaki üstünlüğünü gözler önüne sererek gerçek bir hezimet yaşattı.
"FENERBAHÇE'Yİ YIKTI"
L'Equipe: Aston Villa, Fenerbahçe’yi yıktı. Çarşamba gecesi nefes kesici bir mücadele yaşandı; Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu bir gece tüm hızıyla devam ediyordu. Özellikle Aston Villa, Fenerbahçe’yi 6-0’lık skorla ezip geçerek muhteşem bir performans sergiledi.
"RAKİBİNİ YIKIP GEÇTİ"
Marca (İspanya): Aston Villa, kendi sahasında güçlü bir performans sergilemek ve Şampiyonlar Ligi’ndeki iyi gidişatını sürdürmek istiyordu. Fenerbahçe bazı fırsatlar yakaladı ancak bunları gole çeviremedi; Villa ise sonunda Türk rakibini yıkıp geçti.
Kicker (Almanya): Aston Villa, Fenerbahçe karşısında ezici bir galibiyet kutluyor. Eski Bundesliga oyuncuları Manzambi ve Jackson da bu galibiyette büyük rol oynadı.
The Telegraph: İngiliz ekibinin ilk düdükten itibaren karşılaşmayı tamamen kontrolü altında tuttuğunu belirtti.
The Guardian: Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı galibiyet imzasını atarak adeta bir güç gösterisi yaptığını kaydetti. Haberde, temsilcimizin Premier Lig ekibinin fiziksel gücü ve temposu karşısında varlık gösteremediği vurgulandı.
BBC: Fenerbahçe’nin saha içerisinde tamamen çaresiz kaldığına dikkat çekerek, Aston Villa’nın bu 6 gollü zaferle birlikte bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini elde ettiğini aktardı.