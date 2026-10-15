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        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da barajlarda 1 günde rekor artış

        İstanbul'da barajlarda 1 günde rekor artış

        İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları yüzde 38.06'dan yüzde 45.22'ye yükseldi. Doluluk oranı, rekor artışla bir günde 7.1 puan arttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Barajlarda 1 günde rekor artış

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarının kaydedildiği belirtilerek, kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı bildirildi.

        BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ

        Açıklamaya göre İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı Beykoz'da 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak ölçüldü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında değişti.

        41 YILIN REKOR YAĞIŞI

        İstanbul'un birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aştı. Kaydedilen yağış miktarının, 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden biri olduğu belirtildi.

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        DOLULUK ORANI BİR GÜNDE 7.16 PUAN ARTTI

        Aralıklarla devam eden yağışların ardından dün yüzde 38,06 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, bugün yüzde 45,22'ye yükseldi. Böylece doluluk oranında bir günde 7,16 puanlık artış kaydedildi.

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