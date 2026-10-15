Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut Işıldak gözyaşına boğdu
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çukurbostan Parkı'nın yakınında bulunan özel bir otoparkın araç girişinde dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın hafız olduğu, babasını ise 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi
Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
İstanbul'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı.
AYAKKABISINI ÇIKARIP YÜRÜDÜ
İHA'da yer alan habere göre Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Işıldak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ
Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu, babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi. Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.
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