Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut Işıldak gözyaşına boğdu

        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut Işıldak gözyaşına boğdu

        İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çukurbostan Parkı'nın yakınında bulunan özel bir otoparkın araç girişinde dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın hafız olduğu, babasını ise 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu

        İstanbul'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı.

        AYAKKABISINI ÇIKARIP YÜRÜDÜ

        İHA'da yer alan habere göre Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Işıldak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

        Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu, babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi. Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.

        REKLAM
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var Haberi Görüntüle
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

        İSTANBUL'da saatlerdir etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Yağışın etkili olduğu Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde de yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Bölge havadan görüntülendi. (DHA)

        #son dakika istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Ukrayna Rus petrol rafinelerine yeniden saldıracak
        Ukrayna Rus petrol rafinelerine yeniden saldıracak
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Fenerbahçe'nin hezimeti Avrupa'da manşetlerde!
        Fenerbahçe'nin hezimeti Avrupa'da manşetlerde!
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Barbie bebek oldu
        Barbie bebek oldu
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı