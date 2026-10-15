İstanbul'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı.

AYAKKABISINI ÇIKARIP YÜRÜDÜ

İHA'da yer alan habere göre Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Işıldak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu, babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi. Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.

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