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        Haberler Magazin Murat Boz ile Demet Özdemir botla kurtarıldı

        Murat Boz ile Demet Özdemir botla kurtarıldı

        İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle su basan stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Demet Özdemir, ekiplerin düzenlediği bot operasyonuyla güvenli bölgeye tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 07:51 Güncelleme:
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        Kurtarıldılar

        Dün, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerden Sarıyer Ayazağa'daki Cendere Phoenix Stüdyoları'nda da su baskınına yol açmıştı. Su seviyesinin yaklaşık iki metreye ulaştığı ve elektriklerin kesildiği stüdyoda; şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında yer aldığı 200'ü aşkın kişi mahsur kalmıştı.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım isteyen Murat Boz, araçların suda yüzdüğünü ve kadın çalışanları binanın üst katına yönlendirdiklerini ifade etmişti.

        Murat Boz, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayın açmak zorunda kaldım. Ayazağa'daki Cendere Phoenix Stüdyoları'nda çalışanlarla ve ekiplerle birlikte mahsur kaldık. Yollar yaklaşık 2 metre su altında ve bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor. Kadın arkadaşlarımızı üst kattaki alana çıkardık ancak burası da en fazla 30-35 kişinin kalabileceği kapasitede. Biz de ekiplerle birlikte suyun daha fazla yükselmemesi için bekliyoruz. Gördüğünüz gibi araçlar suyun üzerinde yüzüyor ve stüdyonun içi tamamen suyla dolmuş durumda. AFAD'dan, belediyeden ve İstanbul İtfaiyesi'nden acil yardım ve tahliye talep ediyoruz. İçeride yaklaşık 200-250 kişi mahsur kaldık. İnternetimiz de çok kısıtlı, yayına ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum. Rica ediyorum, bu görüntüleri mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşın.

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        Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan Demet Özdemir de "Bulunduğumuz binada su yükseliyor, lütfen yardım edin" demişti.

        İhbar üzerine harekete geçen kurtarma ekipleri, su yüksekliği ve güçlü akıntı nedeniyle karadan ulaşımın sağlanamadığı bölgeye botlarla müdahale etti.

        Murat Boz, sabaha karşı yaptığı paylaşımda ise tahliyelerin başladığını ifade ederek "Merak eden, arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Ben hâlâ içerideyim, iyiyim merak etmeyin. Tahliyeler başladı, peyderpey devam ediyor. Şu an bizimle birlikte tahliye olmayı bekleyen çok sayıda insan var. Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz sağ olsunlar buradalar, tahliyeler için büyük çaba gösteriyorlar. Hepsine emekleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sabaha kadar burada bekleyen tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sağ salim çıkacağız. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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        KURTARILDILAR

        Yürütülen çalışmalar sonucunda Murat Boz, Demet Özdemir ve stüdyodaki diğer çalışanlar botlarla tahliye edilerek kurtarıldı.

        Fotoğraflar: Instagram, DHA.

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