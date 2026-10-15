İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularından etkilenen araçlarda hasar tespit ve sigorta süreci gündeme geldi.

Sel sularına kapılan veya su altında kalan araçlarda motor, elektronik sistemler ve iç aksam zarar görebiliyor. Araç sahiplerinin öncelikle can güvenliğini sağlaması, aracı çalıştırmaması ve hasarı belgeleyerek sigorta şirketine bildirmesi gerekiyor.

SU ALTINDA KALAN ARAÇ ÇALIŞTIRILMAMALI

Uzmanlara göre sel sularına kapılan araçların yeniden çalıştırılmaya çalışılması, mevcut hasarın artmasına neden olabiliyor. Araç dışarıdan sağlam görünse bile motor, elektrik sistemi, elektronik kontrol üniteleri ve diğer mekanik aksam su nedeniyle zarar görmüş olabiliyor.

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Özellikle motorun su almış olma ihtimali varsa kontağın açılmaması ve motorun çalıştırılmaması önem taşıyor. Aracın uygun ekipmanla çekilmesi ve teknik inceleme yapılması gerekiyor.

Araç sahiplerinin, güvenli olduğu ölçüde aracın bulunduğu yeri, suyun ulaştığı seviyeyi ve oluşan hasarı fotoğraf ve videolarla kaydetmesi, olayın tarih ve saatini not etmesi öneriliyor. Ardından kasko sigortasının bulunduğu şirkete bildirimde bulunulması gerekiyor.

KASKO SEL HASARINI KARŞILAR MI?

Sel ve su baskını nedeniyle araçta oluşan hasarın karşılanması, kasko poliçesinin kapsamına ve özel şartlarına bağlı bulunuyor.

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Kasko sigortasında sel ve su baskını teminatı yaygın olarak sunulsa da araç sahiplerinin kendi poliçelerinde bu teminatın bulunup bulunmadığını ve varsa muafiyetleri kontrol etmesi gerekiyor.

Zorunlu trafik sigortası ise sigortalı aracın kendi hasarını karşılamıyor. Bu sigorta, esas olarak üçüncü kişilere verilen zararları karşılamak amacıyla düzenleniyor.

HASAR İHBARI NASIL YAPILIR?

Araç sahiplerinin hasar ihbarını kasko poliçesinin düzenlendiği sigorta şirketine veya acentesine iletmesi gerekiyor. İhbar sırasında olayın tarihi, aracın bulunduğu yer ve hasarın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi verilmesi önem taşıyor.

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Sigorta şirketi, hasar dosyasının açılmasının ardından gerekli belgeleri bildirebiliyor ve ekspertiz sürecini başlatabiliyor. Araç ruhsatı, poliçe bilgileri, hasar fotoğrafları ve olayın anlatıldığı beyan talep edilebilecek belgeler arasında yer alıyor.

Araç sahiplerinin hasar dosyasının numarasını ve sigorta şirketiyle yaptıkları yazışmaları saklaması, sürecin takibini kolaylaştırıyor.

EKSPER HASARI TESPİT EDECEK

Sigorta şirketine yapılan bildirimin ardından araçtaki zararın boyutu inceleniyor. Hasar tespitinde motor, şanzıman, elektronik sistemler, kablo tesisatı, iç döşeme ve diğer parçaların ne ölçüde etkilendiği değerlendiriliyor.

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Ekspertiz sonucunda onarılması gereken parçalar ve tahmini onarım maliyeti belirleniyor. Aracın onarılmasının ekonomik olup olmadığı da değerlendirmede önem taşıyor.

Araç sahiplerinin, sigorta şirketinden gerekli yönlendirmeleri almadan kapsamlı onarım yaptırmaması, hasarın belgelenmesi ve dosyanın sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıyor. Acil müdahale gerektiğinde yapılan işlemlerin ve masrafların kayıt altına alınması gerekiyor.

HASARIN NASIL OLUŞTUĞU ÖNEMLİ

Sel sularına kapılarak sürüklenen araçların hasarları da kasko kapsamında değerlendirilebiliyor. Aracın tamamen su altında kalması şartı bulunmuyor. Sürüklenme sırasında başka bir araca veya sabit bir cisme çarpma, alt takımın zarar görmesi ya da aracın su alması gibi durumlarda hasarın hangi teminat kapsamında değerlendirileceği, poliçe hükümleri ve eksper incelemesi doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle araç sahiplerinin, hasarın oluş şeklini fotoğraf ve videolarla belgeleyerek sigorta şirketine bildirmesi önem taşıyor.

ARAÇ PERT OLURSA TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

Sel nedeniyle ağır hasar gören araçlarda onarım maliyeti, aracın hasar tarihindeki piyasa değeri ve poliçe koşulları birlikte değerlendiriliyor. İnceleme sonucunda aracın tam hasarlı veya ağır hasarlı olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor.

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Pert kararı yalnızca aracın ne kadar süre su altında kaldığına göre verilmiyor. Hasarın kapsamı, onarım maliyeti ve ilgili sigorta mevzuatı ile poliçe hükümleri dikkate alınıyor.

Tam hasar halinde tazminatın hesabında, kasko genel şartları ve poliçede belirlenen yöntem doğrultusunda aracın hasar tarihindeki rayiç değeri esas alınıyor. Poliçedeki özel hükümler, varsa muafiyetler ve araç üzerindeki haklar da süreci etkileyebiliyor.

Araç sahiplerinin pert kararı verilmesi halinde eksper raporunu, hesaplamada kullanılan araç değerini ve tazminat tutarının nasıl belirlendiğini incelemesi gerekiyor. Araç onarılabilir durumdaysa hasarın kapsamına göre kısmi hasar dosyası üzerinden işlem yapılabiliyor.

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SİGORTA ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Sigorta ödemesinin zamanı, hasar dosyasının tamamlanmasına, gerekli belgelerin teslimine ve incelemenin sonuçlanmasına bağlı bulunuyor.

Kasko genel şartlarında, gerekli belgelerin eksiksiz sunulması ve eksper incelemesi yapılması halinde, eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde gerekli incelemenin tamamlanarak tazminatın ödenmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Ödeme için hasarın teminat kapsamında olduğunun belirlenmesi ve diğer koşulların karşılanması gerekiyor.

Araç sahiplerinin sigorta şirketinden dosyanın hangi aşamada bulunduğunu, eksik belge olup olmadığını ve tazminat hesaplamasının ne zaman sonuçlanacağını öğrenmesi süreci takip etmelerine yardımcı oluyor.

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KASKOSU OLMAYANLAR NE YAPABİLİR?

Kasko poliçesi bulunmayan araç sahipleri, kendi araçlarında meydana gelen sel hasarını zorunlu trafik sigortasından karşılayamıyor. Bununla birlikte zararın meydana geliş biçimine göre başka hukuki yolların bulunup bulunmadığı değerlendirilebiliyor.

Hasarın bir altyapı veya kamu hizmetindeki kusurdan kaynaklandığı ileri sürülüyorsa sorumlu kurumun belirlenmesi ve zararla söz konusu hizmet arasındaki nedensellik bağının ortaya konulması gerekiyor. Ancak sel felaketinin yaşanmış olması tek başına bir kurumun sorumlu olduğu anlamına gelmiyor.

Bu yolu değerlendirecek araç sahiplerinin olay yeri fotoğraflarını, varsa tutanakları, çekici ve onarım belgelerini, tanık bilgilerini ve diğer kanıtları saklaması önem taşıyor. Başvurunun hangi kuruma ve hangi hukuki yola yapılacağı olayın özelliklerine göre değişebiliyor.

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HASAR DOSYASI NASIL TAKİP EDİLİR?

Araç sahipleri, hasar dosyalarının durumunu sigorta şirketleri üzerinden takip edebiliyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında trafik ve kasko eksper raporlarının sorgulanması da bulunuyor.

Eksper raporundaki hasar tespitinin veya sigorta şirketinin ödeme hesabının hatalı olduğunu düşünen araç sahipleri, itirazlarını yazılı olarak şirkete ileterek dayanak belgelerini sunabiliyor. Uyuşmazlığın devam etmesi halinde, başvurunun şartlarına göre Sigorta Tahkim Komisyonu veya yargı yolu değerlendirilebiliyor.