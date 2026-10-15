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        Haberler Ekonomi Teknoloji Akıllı telefon pazarında tarihi çöküş

        Akıllı telefon pazarında tarihi çöküş

        Uluslararası araştırma şirketi IDC'nin son verilerine göre, küresel akıllı telefon satışları 2026'nın üçüncü çeyreğinde artan parça maliyetleri ve çip krizinin etkisiyle yüzde 22 oranında tarihi bir düşüş yaşadı. Sektörde toparlanma en erken 2028 yılına ertelenirken, Apple ve Samsung daralan pazarda payını artıran şirketler olarak öne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Telefon satışlarında rekor düşüş

        Küresel teknoloji pazarı araştırma ve danışmanlık şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından hazırlanan Dünya Çapında Üç Aylık Cep Telefonu Takip Raporu'nun ön verilerine göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 düşerek 255,3 milyon adede geriledi.

        Bu rakam, akıllı telefon pazarında bugüne kadar herhangi bir çeyrekte kaydedilen en sert yıllık düşüş olarak kayıtlara geçti.

        Pazardaki bu tarihi daralmanın temel nedenleri arasında; yapay zeka teknolojilerinin tetiklediği bellek (çip) krizi, hızla artan parça maliyetleri ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar yer alıyor.

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        "EN KÖTÜ DÖNEM HENÜZ GERİDE KALMADI"

        IDC'nin Küresel Cihaz Araştırmalarından Sorumlu Direktörü Nabila Popal, sektörün uzun süredir beklediği sert düşüşün nihayet gerçekleştiğini belirterek, "Ancak en kötü dönem henüz geride kalmadı." uyarısında bulundu.

        Pazarda henüz dibin görülmediğini ifade eden Popal, bellek maliyetlerinin geçen yıldan bu yana yaklaşık yüzde 350 oranında arttığını ve yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

        Popal'a göre bu durum, telefon üreticilerinin kâr marjlarını ve üretim kapasitelerini ciddi şekilde baskılıyor. Üçüncü çeyrekte bellek fiyatlarındaki artış hızı önceki aylara kıyasla yavaşlasa da, diğer kritik telefon parçalarının maliyetlerinin de yüksek seyretmesi sektörün üzerindeki yükü ağırlaştırıyor.

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        TOPARLANMA EN ERKEN 2028'DE BEKLENİYOR

        Pazar araştırma şirketi IDC, sektördeki büyümenin 2027 yılı boyunca çok sınırlı kalacağını ve olası bir toparlanmanın en erken 2028’de başlayacağını öngörüyor. Rapora göre sektördeki en önemli değişim, üreticilerin artan maliyetlerin artık "kalıcı" olduğunu kabullenmeye başlaması.

        Şirket, bu zorlu tabloya rağmen krizin yeni fırsatlar yaratabileceğine de dikkat çekiyor. Ürünlerini, fiyatlarını ve pazarlama stratejilerini bu yeni yüksek maliyet düzenine uydurabilen üreticilerin rakiplerinin önüne geçerek pazar payı kazanacağı tahmin ediliyor.

        TÜKETİCİLER MEVCUT TELEFONLARINI DAHA UZUN SÜRE KULLANIYOR

        IDC Küresel Cihazlar Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo ise krizin faturasının artık üreticilerden çok tüketicilere yansımaya başladığına dikkat çekti. Jeronimo, artan fiyatların mağazalardaki etiketlere yansımasıyla birlikte, tüketicilerin yeni telefon almak yerine mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

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        Özellikle alt segment (daha uygun fiyatlı) telefon satışlarına bel bağlayan Çinli markaların çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Jeronimo, "Talebin düştüğü bu ortamda şirketler, kâr etmek ile satış adetlerini korumak arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalıyor." dedi. Jeronimo'ya göre önümüzdeki dönemde tedarik sorununu çözebilen ve satışlarında üst segment pahalı telefonların oranı yüksek olan dev üreticiler büyümeye devam edecek.

        APPLE VE SAMSUNG PAZAR PAYINI BÜYÜTTÜ

        IDC Araştırma Direktör Yardımcısı Kiranjeet Kaur da üreticiler arasındaki genel sıralamanın değişmediğini ancak Xiaomi, OPPO ve vivo gibi markaların satışlarındaki düşüş hızlanırken, Samsung ve Apple'ın pazar paylarını büyüttüğünü aktardı.

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        Yeni bir telefon almayı düşünen tüketicilere de seslenen Kaur, fiyatların düşmesini beklemek yerine yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık dönemi) yapılacak kampanya ve indirimlerden yararlanmanın daha avantajlı olacağını, en cazip fırsatların bu dönemde beklendiğini ifade etti.

        Kaur ayrıca, bazı üreticilerin "seneye parça bulamayız" endişesiyle satışlar düşük olmasına rağmen üretimi artırdığını belirterek, bu durumun 2027'ye girerken elde fazla stok kalmasına (stok şişkinliğine) yol açabileceği uyarısında bulundu.

        DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ (2026 - 3. ÇEYREK)

        (Ön sonuçlara göre hazırlanmıştır. Sevkiyat rakamları milyon adet cinsindendir.)

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        Kaynak: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, 14 Ekim 2026

        Tablo Notları:

        Veriler ilk açıklanan ön rapor rakamlarıdır ve gelecekte güncellenebilir.

        Rakamlar yalnızca markalı cihazların mağazalara/dağıtıcılara gönderimini kapsar, taşeron fason üreticilere yapılan satışları ve ikinci el (yenilenmiş) cihazları içermez.

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        Listelenen şirket isimleri, o şirkete bağlı alt markaları da kapsayan ana holdingi temsil eder.

        IDC pazar araştırmalarında, iki marka arasındaki pazar payı farkı yüzde 0,1 veya daha az ise durum istatistiksel olarak "beraberlik" kabul edilir.

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        #çip krizi
        #samsung
        #apple
        #teknoloji
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