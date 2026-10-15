Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle Adapazarı-Mekece mevkisinde D-650 kara yolu suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla bölgede yavaş ilerledi. Karasu ilçesinde de suyla kaplanan bazı mahalle ve sokaklarda, ekipler çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre kentte gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Pamukova ilçesinde yağan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. D-650 kara yolunun Adapazarı-Mekece mevkisinde suyla kaplı yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar mahsur kaldı.

Karasu ilçesinde de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahalle ve sokaklar sularla kaplandı.

Gece sel sularının sürüklediği araçlarda hasar oluştu. İlçede bazı mahallelerde yollarda hasar oluşurken ekipler ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynarca ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Kent merkezinde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

KOCAELİ

Kocaeli'de de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kent genelinde aniden bastıran ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana arteller ve caddeler sularla kaplanırken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken Plajyolu bölgesinde suyla kaplı yol nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

Körfez Mahallesi çevresinde sağanağın ardından dere yatakları taşarken birçok evi su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri binaların bodrum katlarına dolan suları boşaltmak için çalışma başlattı. Kandıra Yolu Cezaevi mevkii İzmit istikametinde yumuşayan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola aktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak temizleme çalışması başlatıldı.

BURSA'DA YAĞIŞ, DENİZLE KARAYI BİRLEŞTİRDİ

İHA'nın haberine göre de Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mudanya ilçesinde adeta denizle kara birleşti, kaldırım taşları yerlerinden söküldü.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Zeytinbağı mahallesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sahildeki taşlar yerinden söküldü.

Öte yandan kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu. Denizin mavi görüntüsünün yerini çamurlu suya bırakması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.

SEBZE HALİNİ SU BASTI

Kentin İznik ilçesinde de derenin taşması sonucu binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı, bir mahalleyi ve sebze meyve halini su bastı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun yağış sonucu Çakırca Deresi taştı. Taşkın sebebiyle zeytin ve kivi üretimiyle meşhur Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev sular altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, Afad ve jandarma ekibinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

Mahalledeki sebze meyve hali de sel sularından ciddi anlamda etkilendi. İtfaiye ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşların yanısıra ölüm tehlikesi geçiren hayvanları da kurtardılar.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Buski Genel Müdürlüğü İznik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kepçe, 1 araç, 1 vidanjör ve 10 personel ile uygun noktalardan su tahliyesi amacıyla kanallar açıldığını, su seviyesinin düşmesinin beklendiğini açıkladılar.