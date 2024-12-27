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        Haberler Magazin 2024'te ünlülerin ilişkileri nasıl bitti? İşte 2024'te ayrılanlar - Magazin haberleri

        2024'te ayrılanlar

        2024; birçok ünlü için ayrılık yılı oldu. 2024; ayrılık lügatına 'Kademeli'nin girmesi ve ikinci şansın da yaver gitmemesiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:04
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        1

        2024; ayrılık lügatına 'Kademeli'nin girdiği, ikinci şansın da yaver gitmemesiyle dikkat çekti.
        Bu yıl görüldü ki genel olarak ünlülerin ilişkisi uzun sürmedi.


        2

        ÖZGÜ NAMAL - MEHMET FERMAN DOĞAN
        Özgü Namal, 2023'ün ağustos ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Namal ile Doğan, 12 Ocak'ta ayrıldı.

        3

        DENİZ IŞIN - ERDEM ŞANLI
        Aralık 2023'te aşk yaşadıklarını duyuran oyuncu Deniz Işın ile meslektaşı Erdem Şanlı, ilişkilerini fazla uzun sürdürmeyerek, ilişkilerini; 30 Ocak'ta sonlandırdı.

        4

        DANLA BİLİC - EMİRHAN ÇAKAL
        Danla Bilic ile rapçi Çakal (Emirhan Çakal), 2023'ün ilk aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 7 Mart'ta ayrıldı.

        5

        BERTAN ASLLANİ – HAZAL ŞENEL
        2020'de nişanlanan oyuncular; Hazal Şenel ile Bertan Asllani'nin evlenmesi beklenirken, 20 Mart'ta ayrıldıkları haberi geldi.

        6

        NİLSU BERFİN AKTAŞ - HAKAN AYDIN
        Nilsu Berfin Aktaş, şubatta rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşamaya başlamıştı. 3 ay süren ilişkileri, 1 Mayıs'ta sonlandı.

        7

        CEM YILMAZ - NECLA KARAHALİL
        Cem Yılmaz ile pilates eğitmeni Necla Karahalil'in martta başlayan ilişkisi, 9 Mayıs'ta sona erdi.

        8

        ZEYNEP BASTIK - ALİ CAN AYYILDIZ
        Temmuz 2023'te aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, 10 Mayıs'ta yollarını ayırdı.

        9

        İREM DERİCİ - GÖKHAN FIRAT
        İlişkilerine; 2023'te başlayan şarkıcı İrem Derici ile Gökhan Fırat, 16 Mayıs'ta ilişkilerine son verdi.

        10

        YASEMİN KAY ALLEN - ERDAL KAYA
        Oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'nın martta başlayan ilişkileri, 31 Mayıs'ta son buldu.

        11

        URAZ KAYGILAROĞLU - SAYNA SOLEIMANPOUR
        Martta başlayan bir diğer ilişki ise oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un ilişkisiydi. 12 Ağustos'ta ayrıldılar.

        12

        İSMAİL HACIOĞLU - DUYGU KAYA KUMARKİ
        Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile spiker Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş, 2020'de boşanmışlardı. Ocak 2024'te tekrar bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha veren Hacıoğlu ile Kumarki, ikinci deneyimlerinde de başarılı olamayarak 13 Ağustos'ta yollarını yeniden ayırdı.

        13

        BÜLENT ŞAKRAK - ESRA AKPINAR
        2023'te aşk yaşamaya başlayan Oyuncu Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, 24 Ağustos'ta ilişkilerini sonlandırdı.

        14

        RÜŞTÜ ONUR ATİLLA - NEZ
        Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Nez ile Rüştü Onur Atilla, 29 Ağustos'ta ayrıldıklarını duyurdu.

        15

        BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM - ALA TOKEL
        Mayısta ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, 30 Ağustos'ta ayrılık kararı aldı.

        16

        MURAT DALKILIÇ - EDA DORA
        2023'ün ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Dalkılıç ile meslektaşı Edda Dora, 11 Eylül'de ilişkilerine son verdi.

        17

        DANLA BİLİC - DOĞAN ALEMDAR
        Temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Danla Bilic ile futbolcu Doğan Alemdar, ilişkilerini 13 Eylül'de sonlandırdı.

        18

        AKIN AKINÖZÜ - SANDRA PESTEMALCIYAN
        2013'te ABD'de tanışarak ilişkiye başlayan oyuncu Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan, uzun süren birlikteliklerini 20 Eylül'de sonlandırdı.

        19

        NİLPERİ ŞAHİNKAYA - EMRE YUSUFİ
        2019'da aşk yaşamaya başlayan oyuncu Nilperi Şahinkaya ile grafik tasarımcısı Emre Yusufi, 10 Ekim'de ayrılık kararı aldı. Şahinkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili; "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli…" ifadesini kullanması bir hayli dikkat çekti. Böylelikle, ayrılık lügatına 'Kademeli' girdi.

        20

        MEHMET ESEN - ARZU YANARDAĞ
        20 yıllık arkadaşlıkları geçtiğimiz ağustos ayında aşka dönüşen oyuncu Mehmet Esen ile meslektaşı Arzu Yanardağ, 7 Kasım'da yollarını ayırdı.

        21

        LUCAS TORREIRA – DEVRİM ÖZKAN
        2023'te ilişkilerini sonlandıran Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, ağustosta barışarak birbirlerine ikinci bir şans vermişti. Ancak ikili, 15 Aralık'ta yeniden ayrılık kararı aldı.

        22

        BESTEMSU ÖZDEMİR - BURAK DENİZ
        Oyuncu Bestemsu Özdemir ile meslektaşı Burak Deniz, 6 ay süren ilişkilerini 24 Aralık'ta sonlandırma kararı aldı.

        23

        HAFSANUR SANCAKTUTAN - KUBİLAY AKA
        Ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenerek aşklarını gözler önüne seren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, 26 Aralık'ta ayrıldı.

        #cem yılmaz
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