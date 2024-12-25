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        Haberler Spor Futbol Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu HT Spor'da! - Futbol Haberleri

        Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu HT Spor'da!

        Bir döneme futbolculuklarıyla damga vuran şimdilerin teknik direktörleri Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, HT Spor'a konuk oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:48
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        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
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        %100 Futbol yine çok özel bir yayınla ekranlara geliyor. Bir döneme futbolculuklarıyda damga vuran Türk futbolunun eşsiz kariyerlerinden şimdilerin teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz HT Spor'a konuk oluyor.

        Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse soruyor özel isimlerin kariyerlerden satır başları, elde ettikleri başarılar ve teknik adamlık kariyerleri %100 Futbol özel yayınında masaya yatırılıyor.

        "TEKNİK DİREKTÖRLÜK FUTBOLCULUKTAN DAHA ZOR"

        Emre Belözoğlu: Sporcuyken biz daha dikkat ediyorduk, teknik direktörlük futbolculuktan daha zor ve stresli olduğu için yeme içme alışkanlığımız değişebiliyor.

        Burak Yılmaz: Teknik direktörlük daha zor. Tüm oyuncuları idare etmen lazım, gece 3'te analiz yapıyorsun.

        EMRE BELÖZOĞLU: FARUK KOCA YAPMAMASI GEREKEN DAVRANIŞTA BULUNDU

        Ben Ankaragücü'nde doğru işler yapmaya çalıştım sahanın içine konsantre olarak. Benim için çok zor bir süreçti. Başkanın (Faruk Koca) yaptığını kabul etmemekle beraber, onun cezasını Ankaragücü camiasıyla birlikte çektik.

        BURAK YILMAZ: FATİH TERİM'İN HAKKINI ÖDEYEMEM

        Emre ağabey benim hem milli takımdan hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşım, aynı döneme denk geldik orada. Fenerbahçe dönemi için suçu biraz kendimde de aramam lazım, çok futbolun içinde değildim. Luis Aragones'e saldırmalar falan hoş şeyler değildi. Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Fatih Terim de beni Galatasaray'a aldı hakkını ödeyemem. Benim hocalarımla kimseyle kötü anım yok.

        "ÇOK DOĞRU BİR PROFESYONELİM"

        En büyük Trabzonsporlu oldum, en büyük Galatasaraylı oldum, en büyük Beşiktaşlı oldum ve en büyük Fenerli olmaya çalıştım. Bunu insanlar orası burası oynamak olarak görüyor ama hayır. Çok doğru bir profesyonel olduğumu düşünüyorum. İyi gözle bakarsan olduğu camianın hakkını savunan, aidiyet duygusu olan bir çocuk olarak bakmak lazım.

        RIDVAN DİLMEN: İMZA ATSAM BEŞİKTAŞLI RIDVAN OLARAK ANILACAKTIM

        İlk profesyonel yıllarım Boluspor'da geçti. 1983'te beni Beşiktaş istedi, Mehmet Üstünkaya. Büyük kulübe geliyorum coşkusuyla İstanbul'a geldim. Sıraselviler'de kulüpte anlaştım. Boluspor'la Beşiktaş arasında kriz oldu tekrar kulüpte kaldım. 1983 yılında imza atmış olsaydım, bugün Beşiktaşlı Rıdvan olarak anılacaktım. Metin Tekin'in adı da Metin Oktay'dan gelir. Babası, Metin Oktay'dan ötürü o ismi koymuştur.

        "SERGEN YALÇIN BENİ İSTEMİYORDU, KULAĞIMA GELİYORDU"

        Benim o dönem ayrılmam gerekiyordu. Paramızı kazandık ama bizim için her şeyden önemli olan oynamak, başarılı oynamak ve gol atmak. Sergen Yalçın beni istemediğini yüzüme söylemedi ama başka tip bir forvet istediğini belirtiyormuş. Kulağıma geliyordu.

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