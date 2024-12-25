Piyasada yeni dönem yarın başlıyor

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör oluyor. Gözgör, yeni bir dönemin başladığı şeklinde değerlendirdiği Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararını ve olası faiz indirim miktarına yönelik tahminini aktarıyor. Borsa İstanbul'un benzer borsalar ile karşılaştırıldığında özellikle yabancı yatırımcı açısından ucuz mu pahalı olduğuna dair çalışmasını paylaşan Gözgör, ayrıca hangi sektörün orta ve uzun vadeli potansiyel barındırdığına dair analizini paylaşıyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ NASIL OLACAK? Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın enflasyon ve piyasalara etkisini yorumlayan Gözgör, bu durumun Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Borsa İstanbul’daki temmuzdan sonraki ve son 3 haftalık hareketi nasıl yorumlayan Gözgör, faiz indirimi sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve şirket bilançolarında toparlamayı nasıl sağlayacağına dair görüşlerini aktırıyor.