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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Piyasada yeni dönem yarın başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasada yeni dönem yarın başlıyor

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör oluyor. Gözgör, yeni bir dönemin başladığı şeklinde değerlendirdiği Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararını ve olası faiz indirim miktarına yönelik tahminini aktarıyor. Borsa İstanbul'un benzer borsalar ile karşılaştırıldığında özellikle yabancı yatırımcı açısından ucuz mu pahalı olduğuna dair çalışmasını paylaşan Gözgör, ayrıca hangi sektörün orta ve uzun vadeli potansiyel barındırdığına dair analizini paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:00
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör oluyor. Gözgör, yeni bir dönemin başladığı şeklinde değerlendirdiği Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararını ve olası faiz indirim miktarına yönelik tahminini aktarıyor. Borsa İstanbul'un benzer borsalar ile karşılaştırıldığında özellikle yabancı yatırımcı açısından ucuz mu pahalı olduğuna dair çalışmasını paylaşan Gözgör, ayrıca hangi sektörün orta ve uzun vadeli potansiyel barındırdığına dair analizini paylaşıyor.

        FAİZ İNDİRİMLERİ NASIL OLACAK?

        Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın enflasyon ve piyasalara etkisini yorumlayan Gözgör, bu durumun Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Borsa İstanbul’daki temmuzdan sonraki ve son 3 haftalık hareketi nasıl yorumlayan Gözgör, faiz indirimi sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve şirket bilançolarında toparlamayı nasıl sağlayacağına dair görüşlerini aktırıyor.

        HANGİ SEKTÖR NASIL ETKİLENECEK?

        Gözgör, faiz indiriminin hangi sektörü nasıl etkileyeceğini değerlendirirken sektörler açısından genel anlamda 2025'in nasıl geçeceğine dair fikirlerini paylaşırken borsada Trump, Suriye ve siyasetin etkisini de yorumluyor. Programda Kuveyt Türk Yatırım'ın model portföyünüzde hangi şirketlerin olduğu dile getirilirken şirketin 2025'te makro ekonomik göstergelerdeki beklentileri de sıralanıyor.

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        #Borsa İstanbul
        #merkez bankası
        #faiz kararı toplantısı
        #asgari ücret
        #hisse
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