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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Burk Yılmaz: En güzel dönemi Galatasaray'da yaşadım! - Galatasaray Haberleri

        Burk Yılmaz: En güzel dönemi Galatasaray'da yaşadım!

        A Milli Futbol Takımımız'ın efsane forvetleri arasında yer alan, şimdilerde ise teknik direktörlük görevi üstlenen Burak Yılmaz, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'a transfer sürecinin perde arkasını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 20:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:31
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        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
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        A Milli Futbol Takımımız'ın efsane forvetlerinden ve şimdilerde ise teknik direktörlük yapan Burak Yılmaz, HT Spor'da önemli açıklamalar yaptı.

        Sine Çakır Heyse ve Rıdvan Dilmen'in sunduğu %100 Futbol programına konuk olan Yılmaz, Lokomotiv Moskova'ya gitmek üzereyken birden Galatasaray'a imza attığını dile getirdi.

        "TÜRK FUTBOLUNUN EN GÜZEL DÖNEMİNİ G.SARAY'DA YAŞADIM"

        Lazio'ya gidiyordum, taksitle ödeyeceklerini öğrenince Nevzat Şakar 'çamaşır makinesi mi satıyoruz' dedi. Lokomotiv Moskova, çıkış maddesini Trabzonspor'un hesabına yatırmış. Sonra talip olan Lokomotiv Moskova'yı da hiç istemiyorum ama ne desem kabul ediyorlardı. Bir baktım telefon çaldı, Abdürrahim Albayrak 'sakın imza atma geliyorum' dedi. 'Allah'ım sana şükürler olsun' dedim. Türk futbolunun en güzel dönemini Galatasaray'da yaşadım, o forma iyi ki de nasip oldu. Çok büyük bir camia, şimdi de çok iyi gidiyorlar.

        F.BAHÇE İTİRAFI: SALDIRI HOŞ DEĞİLDİ!

        Emre ağabey benim hem milli takımdan hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşım, aynı döneme denk geldik orada. Fenerbahçe dönemi için suçu biraz kendimde de aramam lazım, çok futbolun içinde değildim. Luis Aragones'e saldırmalar falan hoş şeyler değildi. Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Fatih Terim de beni Galatasaray'a aldı hakkını ödeyemem. Benim hocalarımla kimseyle kötü anım yok.

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