Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler

        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler

        ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler

        Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimali ele alındı.

        Netanyahu, görüşmede, İran'ın nükleer programını yeniden kurmak için endişe verici adımlar attığını gösteren istihbaratlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

        ABD ve İsrail orduları teyakkuz halinde

        Görüşme, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağı açıklamasından önce gerçekleşirken, hem İsrail hem de ABD ordularının Trump'ın fikrini değiştirme ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

        REKLAM

        İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir kaynak, "Bibi (Netanyahu) yeniden harekete geçmek istiyor gibi görünüyor. Bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştu ve Trump, 'Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap.’ dedi. Ama aslında kesin bir taahhüt yok. 'Hadi hazırlıklarını yap.' demek, belki şimdi, belki sonra, belki de hiç anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

        Trump ve Netanyahu'nun son 2 haftada İran'a saldırıların sürmesine ilişkin birkaç kez görüştüğüne işaret eden kaynaklar, Netanyahu'nun Trump'a İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef almaktan bahsettiğini aktardı.

        İsrailli bir yetkili, Trump'ın en başta saldırıların sürdürülmesi konusunda gönüllü olduğunu ancak daha sonra konuya daha temkinli yaklaştığını kaydederken, ABD'li yetkili de Trump'ın bu konuda git-gelli olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Ayrıca yetkililer, son günlerde Netanyahu'nun danışmanları ile yaptığı toplantılarda İran'a yeni saldırı ihtimalinin Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini ve bu durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını istediğini belirtti.

        İsrail genelkurmay başkanının "seçim" endişesi

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a saldırıların sürdürülmesinin en güçlü destekçisi olduğunu belirten kaynaklar, buna karşılık Trump'ın birçok danışmanının şu anda ekonomik baskıların sürdürülmesi taraftarı olduğunu kaydetti.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile yaptığı görüşmede ise İran'a gelecek 3 hafta içinde tam kapsamlı saldırıların başlatılma olasılığını ele aldığını aktaran kaynaklar, Zamir'in İran’ın muhtemelen misilleme yapacağı göz önüne alındığında, o dönemde savaşın yeniden başlamasının İsrail’deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini söylediğini bildirdi.

        REKLAM

        ABD-İran görüşmeleri

        ABD ile İran arasındaki görüşmelere de değinen kaynaklar, "Müzakereler tam anlamıyla durmuş değil ama tam anlamıyla devam ediyor da denemez. Biz sadece burada baskı yapmaya devam ediyoruz ve karşı tarafta daha aklı başında kişilerin galip geleceğine dair bir inanç var." dedi.

        ABD'li bir kaynak, İranlıların Trump'ın kamuoyundaki baskı ve ara seçimler nedeniyle geri adım atacağını düşündüğünü ancak Trump'ın onlara yanıldıklarını gösterdiğini aktardı.

        Beyaz Saray'dan yalanlama

        Öte yandan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırıları sürdürme konusunu görüşmediğini belirtti.

        REKLAM

        Yetkili, "Trump, İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

        Netanyahu'nun ofisi ise konuya ilişkin "Başbakan, Başkan Trump ve üst düzey ABD'li yetkililer ile sürekli iletişimini sürdürüyor ve bu konuda bir yorum yapmıyoruz." açıklamasını yaptı.

        *Haberde, arşiv fotoğrafı kullanılmıştır, (Avi Ohayon (GPO) / Handout - AA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi