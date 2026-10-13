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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal Aston Villa karşısında rotasyona gideceğini açıkladı!

        İsmail Kartal Aston Villa karşısında rotasyona gideceğini açıkladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa'ya deplasmanda konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ve Archie Brown basın toplantısı düzenledi. Rotasyona gideceğini aktaran Kartal, "Maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda, bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendirip bazı oyuncuları oynatacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 21:39 Güncelleme:
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        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Aston Villa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal ve Archie Brown basın toplantısında soruları yanıtladı.

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

        "Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için İstanbul’da son antrenmanımızı yaparak burada oyuncularımızın iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bizim için de iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda."

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        "EMERY'Yİ GERÇEKTEN TEBRİK EDİYORUZ"

        "Rakibimizle ilgili düşüncelerimizi sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery’yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığımız zaman birkaç tane önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldular. Bu sene şu anda baktığınız zaman ön tarafta önemli oyuncuları var."

        "Ne kadar iyi sonuçlar alamasalar da ligde geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Sonradan çok önemli seriler yakaladılar ve şampiyonlukta iddialı bir konuma geldiler."

        KARTAL ROTASYONA GİDİYOR

        "Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil; maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda, bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendirip bazı oyuncuları oynatacağız. Biz iki üç günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz."

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        "HER MAÇ ÖZ GÜVEN ARTIRMAK İÇİN BİR FIRSAT"

        Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Takımımız hazır. Hedefimiz her zaman atabildiğimiz kadar gol atmak ve gol yememek. Oynadığımız her maçı öz güvenimizi artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz.

        "ŞU AN İYİ GİDİYORUZ"

        Gol yememe konusuna gelince, biz ilk dört haftada maalesef yine söylüyorum istemediğimiz goller yedik, istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Bunlar bize yakışmadı. Bunları bir an önce düzeltmek için hep beraber ne yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Bunu oyuncularımıza anlattık, çalıştık. Şu an iyi gidiyoruz.

        İŞTE ARCHIE BROWN'IN SÖZLERİ:

        "Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Takımımız hazır. Hedefimiz her zaman atabildiğimiz kadar gol atmak ve gol yememek. Oynadığımız her maçı öz güvenimizi artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz."

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        #İsmail Kartal
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